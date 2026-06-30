Diego Peretti sorprende en Netflix con la nueva película argentina que es furor del 2026

Cuenta con un emocionante guion que entrelaza lo cotidiano y lo fantástico: la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están.

Netflix: de qué trata la película Risa y la cabina del viento

La trama de Risa y la cabina del viento nos traslada a Ushuaia, el fin del mundo. En la provincia patagónica de Tierra del Fuego, Risa, una niña de 10 años, lidia con la muerte de su padre, al que nunca conoció debido a un trágico incendio que dejó en ruinas la ciudad y a la comunidad de luto.

Caminando hacia la escuela junto a su madre, Sara (Cazzu), descubre una cabina telefónica abandonada. Aunque el teléfono público no funciona, los vecinos del pueblo hacen fila para usarlo, ya sea como descargo de la tragedia o como un portal para comunicarse con las víctimas de la catástrofe.

Sara le prohíbe acercarse y le pide no obsesionarse con su difunto padre, pero la niña no puede evitarlo y, tras oír el insistente ring de la cabina, atiende el teléfono.

Las almas en pena le piden favores y ella se dispone a resolver los asuntos pendientes de cada uno de los muertos a cambio de su mayor anhelo: hablar con su papá.

Netflix: reparto de la película Risa y la cabina del viento

Cazzu

Diego Peretti

Elena Romero

Joaquín Furriel

Graciela Borges

Fabián Casas

Silvina Sabater

Gustavo Garzón

Tráiler de la película Risa y la cabina del viento

Dónde ver la película Risa y la cabina del viento, según la zona geográfica