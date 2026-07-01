¿Tomar mate muy caliente es peligroso para la salud? La explicación de la nutricionista Luisina Capone

Asimismo, agregó que la infusión "aporta vitaminas del complejo B y minerales como el magnesio".

¿El mate hidrata?

Consultada sobre si el mate contribuye a la hidratación, Capone fue clara. "El mate hidrata, siempre y cuando se lo consuma sin el agregado de azúcares. Lo que se sugiere es que sea amargo, porque los edulcorantes alteran el sabor del mismo y condicionan la ingesta de la persona a futuro".

La nutricionista aclaró que, si bien el mate ayuda a la hidratación, no debe reemplazar al agua. "Ayuda a la hidratación, pero no es recomendable reemplazar el agua por el mate porque, en exceso, las sustancias estimulantes pueden generar insomnio, mayor frecuencia cardíaca y otros efectos sobre el organismo".

Beneficios de consumir mate regularmente

Capone explicó que el consumo habitual de mate puede aportar distintos beneficios para el organismo."Algunos de los beneficios del consumo regular del mate son la regularización de la función intestinal, además del aporte de líquidos al organismo".

Además, señaló que esta infusión "ayuda al organismo a controlar el apetito, contribuye a reducir el colesterol sanguíneo y regula la glucemia". También destacó que "brinda antioxidantes y minerales que, en conjunto con otras sustancias, actúan en la prevención del envejecimiento celular y de diversas enfermedades".

Respecto de sus efectos sobre el rendimiento físico y mental, sostuvo que el mate "favorece la concentración, ayuda a reducir la fatiga y tiene un papel muy importante en el deporte, ya que mejora la capacidad de respuesta y el estado de alerta".

Sin embargo, remarcó que el mate no debe utilizarse para reemplazar comidas. "El mate nunca debe sustituir nutrientes relevantes, por ejemplo, no cenar por tomar un par de mates".

En ese sentido, recomendó consumirlo acompañado de alimentos nutritivos. "Debe tomarse como una infusión sola o acompañado de ingestas nutricionales adecuadas, como tostadas integrales, galletas de avena o pan con semillas".

Sobre la cantidad diaria, indicó que no existe un límite máximo establecido, aunque hizo una aclaración. "No hay un límite máximo de ingesta de mate por día. Sin embargo, consumos superiores a dos litros diarios no serían beneficiosos".

¿Es perjudicial el agua caliente del mate?

Luisina Capone explicó que la temperatura del agua influye tanto en el aprovechamiento de los compuestos de la yerba como en la salud. "Los beneficios del mate se observan al emplear agua entre 75 y 80 grados centígrados, ya que a esa temperatura se extraen los compuestos de la yerba mate".

En contraste, señaló que el tereré no produce el mismo efecto. "En el tereré, que se consume frío, no se ocasionan los mismos efectos positivos porque no tiene el mismo porcentaje de extracción de esos compuestos".

La nutricionista también aclaró uno de los mitos más difundidos sobre esta bebida. "La temperatura de 80 grados centígrados no se relaciona con el tan temido cáncer de esófago, que siempre fue uno de los mitos más asociados al mate".

En cambio, advirtió que el problema aparece cuando el agua está demasiado caliente. "El agua hirviendo o muy caliente desnaturaliza esos compuestos positivos del mate y no genera el mismo aprovechamiento".

Además, recordó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica el consumo de bebidas a temperaturas extremadamente elevadas como un factor de riesgo para la mucosa esofágica.

Es importante destacar que la IARC clasifica el consumo de bebidas muy calientes como 'probablemente' cancerígeno para el esófago. Sin embargo, la nutricionista aclaró que, aunque se recomienda preparar el mate con agua a una temperatura adecuada, "al pasar del termo al mate y ascender por la bombilla, el líquido suele llegar a la boca a una temperatura considerada segura".

El mate es mucho más que nuestra infusión nacional, es un complejo de compuestos bioactivos que benefician la salud e impactan positivamente en el rendimiento deportivo. Sin embargo, "la clave está en el equilibrio, sin descuidar la hidratación con agua en el resto del día y entendiéndolo como un compañero de hábitos saludables y nunca como un sustituto de una ingesta", concluyó.