Cuándo juega la Selección argentina de básquet ante Uruguay y Panamá: días, horarios, TV y plantel confirmado

Lee Aaaliya quedó descartado por una lesión muscular, mientras que Agustín Cáffaro y Alex Negrete son los otros jugadores que entrenaron con el equipo pero no viajarán a los partidos.

Gabriel Deck es una de las figuras de la selección argentina de básquet

Los partidos serán este jueves 2 de julio a las 22:10hs ante Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10hs ante Panamá en la Ciudad de Panamá, con TV en vivo por TyC Sports 2, DSports y Courtside1891.