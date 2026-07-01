Cuándo juega la Selección argentina de básquet ante Uruguay y Panamá: días, horarios, TV y plantel confirmado

Luego de los entrenamientos en Zárate y Buenos Aires, el entrenador de la Selección argentina de básquet Pablo Prigioni confirmó los 14 jugadores convocados que viajarán a la doble ventana Clasificatoria FIBA para enfrentar a Uruguay y Panamá.
El entrenador de la selección argentina de básquet Pablo Prigioni confirmó los convocados a la ventana FIBA para enfrentar a Uruguay y Panamá
Luego de los entrenamientos en Zárate y Buenos Aires, el entrenador de la Selección argentina de básquet Pablo Prigioni confirmó los 14 jugadores convocados que viajarán a la doble ventana Clasificatoria FIBA para enfrentar a Uruguay y Panamá.
Lee Aaaliya quedó descartado por una lesión muscular, mientras que Agustín Cáffaro y Alex Negrete son los otros jugadores que entrenaron con el equipo pero no viajarán a los partidos.
Los partidos serán este jueves 2 de julio a las 22:10hs ante Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10hs ante Panamá en la Ciudad de Panamá, con TV en vivo por TyC Sports 2, DSports y Courtside1891.
La Ventana 3 marcará el cierre de la Primera Fase y Argentina llega con un récord de 3-1 en el Grupo D, como escolta de Uruguay (4-0) y por encima de Panamá (1-3) y Cuba (0-4).
Los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres mejores equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá lidera la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).
El staff técnico