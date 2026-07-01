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Rumbo al Mundial de Básquet 2027

Cuándo juega la Selección argentina de básquet ante Uruguay y Panamá: días, horarios, TV y plantel confirmado

El entrenador de la selección argentina de básquet Pablo Prigioni confirmó los convocados a la ventana FIBA para enfrentar a Uruguay y Panamá

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Campazzo es el líder del equipo argentino.

Campazzo es el líder del equipo argentino.

Luego de los entrenamientos en Zárate y Buenos Aires, el entrenador de la Selección argentina de básquet Pablo Prigioni confirmó los 14 jugadores convocados que viajarán a la doble ventana Clasificatoria FIBA para enfrentar a Uruguay y Panamá.

Lee Aaaliya quedó descartado por una lesión muscular, mientras que Agustín Cáffaro y Alex Negrete son los otros jugadores que entrenaron con el equipo pero no viajarán a los partidos.

Gabriel Deck es una de las figuras de la selección argentina de básquet

Gabriel Deck es una de las figuras de la selección argentina de básquet

Los partidos serán este jueves 2 de julio a las 22:10hs ante Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10hs ante Panamá en la Ciudad de Panamá, con TV en vivo por TyC Sports 2, DSports y Courtside1891.

La Ventana 3 marcará el cierre de la Primera Fase y Argentina llega con un récord de 3-1 en el Grupo D, como escolta de Uruguay (4-0) y por encima de Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

Los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres mejores equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá lidera la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

Los convocados para la ventana FIBA

  • 1 - Cáffaro, Francisco
  • 6 - Marcos, Juan Ignacio
  • 7 - Campazzo, Facundo
  • 8 - Laprovíttola, Nicolás
  • 9 - Brussino, Nicolás
  • 10 - Corbalán, Gonzalo
  • 11 - Vildoza, José
  • 12 - Bolmaro, Leandro
  • 14 - Deck, Gabriel
  • 16 - Bordón, Dylan
  • 17 - Lema, Leonardo
  • 18 - Bressan, Gonzalo
  • 21 - Fernández, Juan
  • 22 - Vaulet, Juan Pablo

El staff técnico

  • Entrenador: Pablo Prigioni
  • Asistente: Nicolás Casalánguida
  • Asistente: Herman Mandole
  • Asistente: Pablo Favarel
  • Asistente: Pablo Albertinazzi
  • Preparador Físico: Cristian Lambrecht
  • Kinesiólogo: Paulo Maccari
  • Kinesiólogo: Leandro Amigo
  • Médico: Mariano D'Elía
  • Utilero: Facundo Vartanian
  • Jefe de Equipo: Hernán Tettamanti

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