Cuánto pagará River para que vuelva Lucas Beltrán y tenga su tercer ciclo en el club

En un principio, Beltrán priorizaba continuar su carrera en el fútbol europeo, pero finalmente aceptó regresar a River y dio el visto bueno para avanzar con los términos personales.

Las conversaciones concluyeron con un acuerdo definitivo y el cordobés ya trabaja bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

El delantero llegó este miércoles a Alicante para sumarse de inmediato a la preparación del equipo y conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico.

El tercer ciclo de Lucas Beltrán en River

Con apenas 25 años, iniciará su tercer ciclo en River, luego de haber pasado por el club entre 2018 y 2021, regresar entre 2022 y 2023 y haber jugado una temporada a préstamo en Colón entre ambos períodos.

Lucas Beltrán tendrá su tercer ciclo en River.

La operación se concretó mediante un préstamo con un cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6,7 millones de euros por entre el 50 y el 55% del pase, según los términos acordados entre las partes.

La transacción total rondará los 7,2 millones de euros y la adquisición definitiva de la ficha está prevista para el próximo año, una vez cumplidos los objetivos establecidos.

Beltrán vuelve tras tres temporadas en Europa.

Los números de Lucas Beltrán

River: 78 partidos y 22 goles (2 títulos)

Colón: 39 encuentros y marcó 6 goles.

Fiorentina: 98 encuentros y 16 tantos

Valencia: 30 partidos y convirtió 3 goles

Jug{o 9 partidos con 4 goles en la Selección argentina mayor y en la Sub 23 por los Juegos Olímpicos 2024.