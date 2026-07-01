La naturaleza nunca deja de sorprender y, muchas veces, las respuestas más impactantes se encuentran justo debajo de nuestros pies. Un grupo de expertos quedó completamente sin palabras al revelar un inesperado descubrimiento en Brasil: una colosal ciudad subterránea, perfectamente diseñada y construida en secreto por millones de hormigas.
"Asombra a los científicos: "descubren una impresionante ciudad subterránea construída por hormigas
El inesperado descubrimiento desafía todo tipo de lógica y evidencia la inteligencia de este tipo de animales. Todos los detalles, en la nota
El hallazgo se dio de manera casual durante la filmación de un documental. Para tomar dimensión de la magnitud de la ciudad, los investigadores utilizaron un hormiguero que ya estaba abandonado y vertieron 10 toneladas de cemento líquido a través de los conductos.
Una megaconstrucción que desafía la lógica
Los datos detrás de esta obra de ingeniería son sencillamente brutales. Según explicaron los especialistas, la ciudad que edificaron las hormigas cuenta con las siguientes características:
- Tiene una superficie de 50 metros cuadrados.
- Alcanza una profundidad de 8 metros bajo la tierra.
- Para armarla, los insectos debieron remover unas 40 toneladas de tierra.
Por su enorme complejidad y dimensiones, la comunidad científica no dudó en catalogar esta estructura como el equivalente a la "Gran Muralla China" del mundo de los insectos. El estudio fue dirigido por el Dr. Luiz Carlos Forti, profesor e investigador de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP).
Un laberinto que evidencia inteligencia
Lo que más llama la atención de los expertos es el increíble nivel de organización interna que tenía el lugar. Lejos de ser un simple pozo, el laberinto de cemento dejó a la vista autopistas principales para el traslado de cargas pesadas, caminos secundarios para evitar embotellamientos y cámaras exclusivas destinadas al almacenamiento de alimento y el cuidado de las larvas.
Toda esta imponente arquitectura fue realizada mediante una voluntad colectiva de las hormigas, sin la necesidad de un líder que diera órdenes directas. Sin dudas, un descubrimiento que vuelve a poner bajo la lupa el impresionante poder del trabajo en equipo en el reino animal.