"Asombra a los científicos: "descubren una impresionante ciudad subterránea construída por hormigas

Tiene una superficie de 50 metros cuadrados .

. Alcanza una profundidad de 8 metros bajo la tierra.

bajo la tierra. Para armarla, los insectos debieron remover unas 40 toneladas de tierra.

Este descubrimiento alcanza una profundidad de 8 metros bajo tierra.

Por su enorme complejidad y dimensiones, la comunidad científica no dudó en catalogar esta estructura como el equivalente a la "Gran Muralla China" del mundo de los insectos. El estudio fue dirigido por el Dr. Luiz Carlos Forti, profesor e investigador de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP).

Un laberinto que evidencia inteligencia

Lo que más llama la atención de los expertos es el increíble nivel de organización interna que tenía el lugar. Lejos de ser un simple pozo, el laberinto de cemento dejó a la vista autopistas principales para el traslado de cargas pesadas, caminos secundarios para evitar embotellamientos y cámaras exclusivas destinadas al almacenamiento de alimento y el cuidado de las larvas.

Toda esta imponente arquitectura fue realizada mediante una voluntad colectiva de las hormigas, sin la necesidad de un líder que diera órdenes directas. Sin dudas, un descubrimiento que vuelve a poner bajo la lupa el impresionante poder del trabajo en equipo en el reino animal.