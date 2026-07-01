Argentina sorprende al mundo: descubren una planta fósil de 150 millones de años con células conservadas en 3D

Parte del descubrimiento argentino que sorprendió al mundo. Foto: Ahora Calafate

Tremendo descubrimiento: una planta fósil con tejidos y células preservados

A diferencia de la mayoría de los fósiles vegetales, que solo conservan la forma externa de hojas o ramas, este ejemplar permitió estudiar tejidos internos, células individuales, estomas, canales de resina y el sistema vascular.

"En los cortes delgados de este tipo de rocas podemos ver células y tejidos con mucha claridad", explicó el paleobotánico Ignacio Escapa, investigador del CONICET y uno de los autores del estudio, según publica el sitio Ahora Calafate.

Los científicos destacan que este nivel de conservación fue posible gracias a las condiciones geológicas del yacimiento La Claudia, en el Macizo del Deseado, al norte de Santa Cruz. Hace unos 150 millones de años, esa región presentaba una intensa actividad volcánica y abundantes aguas termales cargadas de sílice, que reemplazaron rápidamente célula por célula el tejido vegetal por minerales.

Otra de las impactantes imágenes que sorprendieron a la ciencia internacional. Foto: Ahora Calafate

"Ese reemplazo ocurrió muy rápidamente y permitió una preservación excepcional, casi como si se hubiera realizado un molde mineral de la planta", explicó Molano.

El análisis confirmó que se trata de una especie desconocida hasta ahora, motivo por el cual recibió el nombre Austrohamia vitrea, en alusión a la apariencia translúcida que adquieren sus restos dentro de las rocas ricas en sílice.

Para los investigadores, el descubrimiento permitirá profundizar el conocimiento sobre la evolución de las coníferas y reconstruir con mayor precisión los ecosistemas que existían en la Patagonia durante el Jurásico.

"Estos depósitos funcionan como una verdadera ventana al pasado. No solo vemos a la planta, sino parte de un ecosistema jurásico completo preservado", señaló Escapa. Según Giovanni Nunes, integrante del equipo, las campañas continúan realizándose cada uno o dos años y "cada vez que vamos encontramos cosas nuevas".