Video: así hicieron una explosión controlada de las 20 granadas de guerra que fueron encontradas

#Provincia / El personal de explosivos de de la Policía registró el momento en el que detonó las 24 granadas halladas este domingo en un predio de la localidad de Monte Grande. pic.twitter.com/YDMKW5TdFB — Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) June 29, 2026

El hallazgo de las granadas

Más de 20 granadas fueron halladas el domingo pasado en un predio de la localidad de Monte Grande, en Buenos Aires, y tras el análisis correspondiente se llevaron a cabo las tareas de neutralización de los elementos encontrados.

Conforme al parte policial que se informó de forma oficial, este domingo por la tarde se halló, en la calle Maipú entre Ventura Ávila y Alejo Ortega, en inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1, una caja de madera, la cual contenía 24 granadas de fusil antitanque de 62 milímetros explosivas.

De manera inmediata se activó el operativo correspondiente por parte de la Comisaría Esteban Echeverría 1 de Monte Grande, que convocó al personal de la especialidad, que atendió a todas las medidas de seguridad según protocolo de actuación ante materiales explosivos. Haciendo uso del traje de protección integral EOD, se logró la discriminación y conteo de lo secuestrado.

El hallazgo de las extrañas granadas en Buenos Aires.

Tras el análisis se determinó que el empaque de las granadas era cilíndrico, original y en regular estado de conservación con todas sus partes constituidas.

Mantenida la comunicación con las autoridades judiciales, el juez Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, ordenó que se realicen las tareas de neutralización de las granadas, las cuales se llevaron a cabo en el mismo predio donde se las encontró ya que cuenta con las medidas y distancias de seguridad requeridas.

Hasta el momento se desconoce cómo las más de 20 granadas llegaron al lugar. Para saber el trasfondo de la causa, se analizan cámaras de seguridad de la zona, entre otras medidas.