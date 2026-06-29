Qué se sabe del misterioso hallazgo de 20 granadas de guerra en medio de un monte

Las granadas que fueron halladas en el monte.

El misterio de las granadas en Buenos Aires

De manera inmediata se activó el operativo correspondiente por parte de la Comisaría Esteban Echeverría 1 de Monte Grande, que convocó al personal de la especialidad, que atendió a todas las medidas de seguridad según protocolo de actuación ante materiales explosivos. Haciendo uso del traje de protección integral EOD, se logró la discriminación y conteo de lo secuestrado.

Tras el análisis se determinó que el empaque de las granadas era cilíndrico, original y en regular estado de conservación con todas sus partes constituidas.

Mantenida la comunicación con las autoridades judiciales, el juez Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, ordenó que se realicen las tareas de neutralización de las granadas, las cuales se llevaron a cabo en el mismo predio donde se las encontró ya que cuenta con las medidas y distancias de seguridad requeridas.

Hasta el momento se desconoce cómo las más de 20 granadas llegaron al lugar. Para saber el trasfondo de la causa, se analizan cámaras de seguridad de la zona, entre otras medidas.