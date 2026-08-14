Juzgan a un sargento por abuso sexual a tres soldadas: "Estás re tensa"

El fiscal Carlos Fioriti lleva adelante la acusación por abuso sexual. Foto: Fiscalía Federal.

Los abusos sexuales que habría cometido

La joven también relató que su superior se le acercaba, y sin su consentimiento, le hacía masajes en los hombros, mientras le decía que se relaje porque "estaba re tensa”. A su vez, el hombre le habría hecho comentarios de índole sexual y le preguntaba sobre su vida personal.

De acuerdo con el testimonio, la negativa que manifestaba ante los acercamientos generó en el imputado enojo y amenazas con darla de baja del Ejército, además de que le escribía y la hostigaba a través de WhatsApp y en redes sociales. Según la investigación, el relato brindado primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial posibilitó que otras dos soldadas también hicieran denuncias.

En el segundo hecho, la víctima denunció haber sufrido las mismas maniobras por parte de Héctor Andersen, por lo menos desde octubre a fin de noviembre de 2022, mientras prestaba servicio en el mismo puesto de mantenimiento del cuartel. Según describió, también le pedía besos, la abrazaba y aprovechaba para tocarla cerca de sus glúteos, le hacía masajes sin su consentimiento y le decía que tenía que parar de hacerlo porque sino "iban a terminar mal".

El juez Fernando Minguillón lidera el juicio por los abusos sexuales.

De acuerdo a su relato, a la mañana cuando llegaba cerraba la puerta de la oficina y volvía a forzarlas para que se dejen abrazar, les exigía besos cerca de la boca y no las soltaba hasta que no se lo dieran. Incluso contó que, cuando se conoció la primera denuncia, el imputado habría amenazado a la soldada para que "no lo traicione".

Con respecto a la tercera denunciante, la soldada denunció al menos 12 situaciones de abuso sexual entre enero y abril de 2022, mientras prestaba servicio en el Casino de Oficiales del Ejército Argentino de Azul y concurría a la dependencia de Héctor Andersen para realizar reparaciones. En aquellas ocasiones, cuando se quedaban solos, el sujeto aprovechaba la ocasión para abrazarla, acariciarla, en ocasiones le daba besos en la cara, la tomaba de la cintura y del hombro. Además, entre enero y noviembre del mismo año, relató que el acusado le realizaba constantemente “chistes sexuales”.