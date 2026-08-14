Un sargento primero del Ejército acusado de haber abusado sexualmente de tres soldadas voluntarias comenzó a ser juzgado el lunes pasado en Mar del Plata. Héctor Lorenzo Andersen está acusado del delito de abuso sexual simple que prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión.
Juzgan a un sargento por abuso sexual a tres soldadas: "Estás re tensa"
Héctor Lorenzo Andersen está acusado del delito de abuso sexual simple que prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión
De acuerdo con la acusación, la primera de las víctimas ingresó al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 para prestar servicios en el puesto de mantenimiento del cuartel -escuadrón, comando y servicio-, que estaba a cargo del sargento primero Héctor Andersen. En ese contexto, y hasta el primer día de diciembre del mismo año, el hombre habría abusado sexualmente de la joven mediante tocamientos, aprovechándose de su autoridad como superior.
Durante esos meses, la soldada denunció hostigamiento y dijo que el sargento primero le proponía que se traten con confianza, que le de abrazos y lo bese cerca de la boca. En algunas ocasiones, la habría abrazado con sus manos cerca de los glúteos y le tocaba el ombligo.
Los abusos sexuales que habría cometido
La joven también relató que su superior se le acercaba, y sin su consentimiento, le hacía masajes en los hombros, mientras le decía que se relaje porque "estaba re tensa”. A su vez, el hombre le habría hecho comentarios de índole sexual y le preguntaba sobre su vida personal.
De acuerdo con el testimonio, la negativa que manifestaba ante los acercamientos generó en el imputado enojo y amenazas con darla de baja del Ejército, además de que le escribía y la hostigaba a través de WhatsApp y en redes sociales. Según la investigación, el relato brindado primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial posibilitó que otras dos soldadas también hicieran denuncias.
En el segundo hecho, la víctima denunció haber sufrido las mismas maniobras por parte de Héctor Andersen, por lo menos desde octubre a fin de noviembre de 2022, mientras prestaba servicio en el mismo puesto de mantenimiento del cuartel. Según describió, también le pedía besos, la abrazaba y aprovechaba para tocarla cerca de sus glúteos, le hacía masajes sin su consentimiento y le decía que tenía que parar de hacerlo porque sino "iban a terminar mal".
De acuerdo a su relato, a la mañana cuando llegaba cerraba la puerta de la oficina y volvía a forzarlas para que se dejen abrazar, les exigía besos cerca de la boca y no las soltaba hasta que no se lo dieran. Incluso contó que, cuando se conoció la primera denuncia, el imputado habría amenazado a la soldada para que "no lo traicione".
Con respecto a la tercera denunciante, la soldada denunció al menos 12 situaciones de abuso sexual entre enero y abril de 2022, mientras prestaba servicio en el Casino de Oficiales del Ejército Argentino de Azul y concurría a la dependencia de Héctor Andersen para realizar reparaciones. En aquellas ocasiones, cuando se quedaban solos, el sujeto aprovechaba la ocasión para abrazarla, acariciarla, en ocasiones le daba besos en la cara, la tomaba de la cintura y del hombro. Además, entre enero y noviembre del mismo año, relató que el acusado le realizaba constantemente “chistes sexuales”.