Pidieron anular las condenas contra el abogado sanjuanino y un colombiano acusados de ser proxenetas virtuales

Los allanamientos en la causa contra los presuntos proxenetas.

Los supuestos proxenetas de San Juan

La Fiscalía Federal sostiene que los hechos habrían ocurrido, en forma reiterada y continuada, en estudios webcam montados en la ciudad de San Juan, entre marzo de 2022 y el 3 de julio de 2024. El abogado y el ciudadano colombiano, quien administraba un almacén ubicado frente al estudio webcam donde explotaban sexualmente a las víctimas.

Según la acusación, los imputados captaban mujeres mediante falsas ofertas laborales vinculadas a supuestos trabajos de modelaje para la firma "Belle Argentina", con sede en la ciudad de San Juan. Esta captación se producía mediante publicaciones en redes sociales, la entrega de tarjetas de promoción y presentación, contactos telefónicos desde Belle Argentina y un “programa de referidos” en el que las mujeres ya explotadas obtenían beneficios si ingresaban a la estructura nuevas mujeres.

Una vez incorporadas a la organización, las mujeres debían producir contenido sexual de transmisión en vivo y ceder los derechos de imágenes y videos sexuales para que fueran comercializados en las plataformas. Los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias obtenidas y aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos como "horas incumplidas", "multas", "faltas por cansancio", "menstruación" o "llegadas tarde".

Uno de los lugares donde los proxenetas supuestamente ejercían la explotación sexual.

Según la investigación federal, el material de explotación sexual era comercializado por los imputados en diversas plataformas digitales como Stripchat, Camsoda, Cam4, Chaturbate, XLove, Bongacams, Streamray y Streamate, en las que el pago de los “usuarios” se realizaba mediante sistemas de “tokens” y/o criptoactivos a través de diferentes billeteras virtuales.

La pesquisa también determinó que la explotación sexual incluía el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones, lo que, según explicó la fiscalía, les otorgaba un acceso material y directo sobre el cuerpo de las víctimas.