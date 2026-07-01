Quiénes son el abogado y el colombiano acusados de tener una aceitado sistema de explotación sexual

Uno de los allanamientos que se realizó en la causa por trata de personas.

La investigación contra el abogado y el colombiano

Según la acusación, los imputados captaban mujeres mediante falsas ofertas laborales vinculadas a supuestos trabajos de modelaje para la firma "Belle Argentina", con sede en la ciudad de San Juan. Esta captación se producía mediante publicaciones en redes sociales, la entrega de tarjetas de promoción y presentación, contactos telefónicos desde Belle Argentina y un “programa de referidos” en el que las mujeres ya explotadas obtenían beneficios si ingresaban a la estructura nuevas mujeres.

Una vez incorporadas a la organización, las mujeres debían producir contenido sexual de transmisión en vivo y ceder los derechos de imágenes y videos sexuales para que fueran comercializados en las plataformas. Los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias obtenidas y aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos como "horas incumplidas", "multas", "faltas por cansancio", "menstruación" o "llegadas tarde".

Los estudios donde se grababan los contenidos de explotación sexual.

Según la investigación federal, el material de explotación sexual era comercializado por los imputados en diversas plataformas digitales como Stripchat, Camsoda, Cam4, Chaturbate, XLove, Bongacams, Streamray y Streamate, en las que el pago de los “usuarios” se realizaba mediante sistemas de “tokens” y/o criptoactivos a través de diferentes billeteras virtuales.

La pesquisa también determinó que la explotación sexual incluía el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones, lo que, según explicó la fiscalía, les otorgaba un acceso material y directo sobre el cuerpo de las víctimas.

El debate comenzó el 21 de mayo pasado. El abogado y el hombre colombiano permanecen en prisión domiciliaria. El tribunal está compuesto de manera unipersonal por el juez Daniel Doffo. A lo largo de las audiencias declararon 30 testigos y se reprodujeron 6 declaraciones en Cámara Gesell. El veredicto se dará a conocer el próximo 2 de julio.