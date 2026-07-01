La Fiscalía Federal pidió una condena de 12 años de prisión a un abogado y otro hombre oriundo de Colombia acusados de haber explotado sexualmente al menos a 37 mujeres en situación de vulnerabilidad a través de la producción, difusión y comercialización de material audiovisual de contenido sexual.
Quiénes son el abogado y el colombiano acusados de tener una aceitado sistema de explotación sexual
El abogado y el otro sospechoso retenían al menos el 50% de las ganancias obtenidas y aplicaban descuentos por "horas incumplidas", "multas", "faltas por cansancio", "menstruación" o "llegadas tarde"
Los hechos habrían ocurrido, en forma reiterada y continuada, en estudios webcam montados en la ciudad de San Juan, entre marzo de 2022 y el 3 de julio de 2024.
El abogado Gustavo Antonio De la Fuente (59) y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina (31), quien administraba un almacén ubicado frente al estudio webcam donde explotaban sexualmente a las víctimas, deberán responder en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de coautores.
La investigación contra el abogado y el colombiano
Según la acusación, los imputados captaban mujeres mediante falsas ofertas laborales vinculadas a supuestos trabajos de modelaje para la firma "Belle Argentina", con sede en la ciudad de San Juan. Esta captación se producía mediante publicaciones en redes sociales, la entrega de tarjetas de promoción y presentación, contactos telefónicos desde Belle Argentina y un “programa de referidos” en el que las mujeres ya explotadas obtenían beneficios si ingresaban a la estructura nuevas mujeres.
Una vez incorporadas a la organización, las mujeres debían producir contenido sexual de transmisión en vivo y ceder los derechos de imágenes y videos sexuales para que fueran comercializados en las plataformas. Los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias obtenidas y aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos como "horas incumplidas", "multas", "faltas por cansancio", "menstruación" o "llegadas tarde".
Según la investigación federal, el material de explotación sexual era comercializado por los imputados en diversas plataformas digitales como Stripchat, Camsoda, Cam4, Chaturbate, XLove, Bongacams, Streamray y Streamate, en las que el pago de los “usuarios” se realizaba mediante sistemas de “tokens” y/o criptoactivos a través de diferentes billeteras virtuales.
La pesquisa también determinó que la explotación sexual incluía el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones, lo que, según explicó la fiscalía, les otorgaba un acceso material y directo sobre el cuerpo de las víctimas.
El debate comenzó el 21 de mayo pasado. El abogado y el hombre colombiano permanecen en prisión domiciliaria. El tribunal está compuesto de manera unipersonal por el juez Daniel Doffo. A lo largo de las audiencias declararon 30 testigos y se reprodujeron 6 declaraciones en Cámara Gesell. El veredicto se dará a conocer el próximo 2 de julio.