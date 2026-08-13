Un ladrón quiso robar un kiosco pero los empleadas lo corrieron tirándole agua caliente. El delincuente había pedido dos cigarrillos antes de sacar una cuchilla y amenazar a la dueña. El episodio quedó registrado por las cámaras.
Un ladrón quiso robar un kiosco pero las empleadas lo corrieron tirándole agua caliente
Un joven ladrón ingresó a robar a un kiosco y amenazó a la dueña quien en una reacción inesperada lo enfrentó a golpes y le arrojó agua caliente
Un intento de robo terminó de una manera inesperada en una despensa de Jesús María, Córdoba. Un ladrón ingresó al comercio, pidió dos cigarrillos sueltos y, cuando la dueña abrió la caja registradora, sacó una cuchilla que llevaba escondida en la cintura para amenazarla.
Sin embargo, el asalto no salió como esperaba. La comerciante estaba acompañada por una amiga, que reaccionó al advertir que el ladrón estaba armado y comenzó a enfrentarlo a golpes.
Según relató la mujer primero lo atacó “a los manotazos” y después tomó un cajón de cerveza que tenía a mano para golpear al delincuente. Al mismo tiempo, la dueña del local tomó el termo que tenía cerca y le arrojó agua caliente.
Ante la resistencia de las dos mujeres y los golpes que recibió, el asaltante decidió escapar del negocio sin conseguir el dinero.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y medios locales. Después del hecho, la dueña aseguró que pudo reconocer al sospechoso.
Según contó, se trata de un ladrón de la zona que viviría a pocas cuadras del comercio. Aunque durante el robo intentó cubrirse el rostro, la mujer sostuvo que varios vecinos también lograron identificarlo.
“Es la primera vez que nos pasa con esta violencia”, aseguró la comerciante, al remarcar que nunca habían vivido una situación similar en el local.
La mujer llevó a la Policía distintos elementos para intentar identificar al atacante. Entre las pruebas presentó videos de las cámaras de seguridad del negocio, registros de vecinos y fotografías del presunto delincuente.
Sin embargo, cuestionó la respuesta que recibió de las autoridades. “Llevé todas las pruebas a la policía, videos de las cámaras, del negocio. Video de las cámaras de los vecinos del barrio, fotos del Facebook del ladrón, domicilio y ‘bien, gracias’”, relató.
Fuente: tn.com.ar
En pocas palabras
- Ladrón amenazó a dueña: un delincuente intentó robar un kiosco pidiendo cigarrillos y luego sacando una cuchilla.
- Reacción inesperada: la comerciante y su amiga enfrentaron al asaltante con golpes y agua caliente.
- Robo frustrado: el delincuente huyó sin el botín y la dueña aportó pruebas a la policía.