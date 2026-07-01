Con pena y sin gloria Edinson Cavani se va de Boca: los detalles de la despedida

Edinson Cavani firmó este miércoles la rescisión de su contrato y dejó de ser jugador de Boca después de 3 años con más sinsabores que alegrías.
Edinson Cavani firmó ela rescisión de su contrato y dejó de ser jugador de Boca después de 3 años con más sinsabores que alegrías.
Edinson Cavani firmó este miércoles la rescisión de su contrato y dejó de ser jugador de Boca después de 3 años con más sinsabores que alegrías.
El futbolista uruguayo de 39 años jugó solo 2 partidos en el 2026 por una lesión lumbar y acordó su salida con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pese a que tenía 6 meses más de contrato y que su intención era volver a jugar con la camiseta xeneize.
El ex delantero del Nápoli, PSG y Manchester United, entre otros clubes, llegó a Boca a mediados del 2023 y se despide con un saldo de 81 partidos, 28 goles, 12 asistencias y ningún título.
Aunque aún no hay voces oficiales, la intención de Cavani sería continuar con su rehabilitación y buscar otro club, probablemente en su país, para seguir en actividad.
Aunque recién en los próximas horas se espera que haya un anuncio oficial, la dirigencia xeneize y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena ya habían decidido la salida de Cavani para liberar un cupo de extranjero en el plantel.
Finalmente, tras negociar los términos, el uruguayo firmó la rescisión y dio por terminado su paso por Boca en el que su rendimiento y la relación con los hinchas fue de mayor a menor.