Con pena y sin gloria Edinson Cavani se va de Boca: los detalles de la despedida

Aunque aún no hay voces oficiales, la intención de Cavani sería continuar con su rehabilitación y buscar otro club, probablemente en su país, para seguir en actividad.

La intimidad de la salida de Cavani de Boca

Aunque recién en los próximas horas se espera que haya un anuncio oficial, la dirigencia xeneize y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena ya habían decidido la salida de Cavani para liberar un cupo de extranjero en el plantel.

Finalmente, tras negociar los términos, el uruguayo firmó la rescisión y dio por terminado su paso por Boca en el que su rendimiento y la relación con los hinchas fue de mayor a menor.