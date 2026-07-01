Si vas a hacerte un huevo, frotá la sartén con un pepino: para qué sirve y cuál es el beneficio

Al pasar la hortaliza sobre el metal caliente de la sartén, estas sustancias se liberan de forma inmediata y generan una fina película protectora sobre la superficie.

El pepino puede hacer que tu huevo sea mucho más saludable.

Dicha barrera actúa disminuyendo drásticamente la adherencia del material. Además, el elevado contenido hídrico produce una rápida vaporización, evitando que el huevo entre en contacto directo con la base de cocción.

Pasando en limpio, los principales beneficios de implementar este método son los siguientes:

Cocción saludable: permite preparar un huevo frito o un omeyette sin necesidad de utilizar una sola gota de aceite, grasa o manteca.

Sabor intacto: a diferencia de otros aditivos, este vegetal no altera las propiedades organolépticas, manteniendo el gusto original de la comida.

Cuidado de los utensilios: funciona como un excelente aliado temporal para extender la vida útil de aquellos elementos de cocina que han comenzado a perder su antiadherente.

El verdadero secreto según los especialistas

A pesar del furor digital, expertos en química alimentaria y destacados chefs coinciden en que este truco casero tiene sus limitaciones. Si la sartén se encuentra demasiado deteriorada, rayada o no alcanzó la temperatura adecuada, el alimento terminará pegándose de igual manera.

Los cocineros profesionales revelan que el verdadero factor determinante para el éxito de este proceso es el control térmico. En piezas de cocina de acero inoxidable, por ejemplo, se sugiere realizar la famosa prueba de la gota de agua. Si al arrojar una pequeña porción de agua esta forma una esfera que se desplaza ágilmente por la superficie sin evaporarse al instante, significa que se alcanzó el punto justo.