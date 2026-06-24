Inicio Recetas Recetas
Riquísimas

Recetas dulces sin huevo: 6 opciones riquísimas y fáciles con pocos ingredientes

Te dejamos 6 opciones de recetas dulces sin huevo para el desayuno o la merienda, con ingredientes básicos y en pocos pasos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las recetas dulces sin huevo son ideales para disfrutar en el postre.

Las recetas dulces sin huevo son ideales para disfrutar en el postre.

Las recetas dulces sin huevo son una excelente alternativa para quienes buscan opciones aptas para personas alérgicas o para quienes no tienen ese ingrediente en casa (o simplemente no les gusta). Lo cierto es que son preparaciones económicas para disfrutar del postre sin renunciar al sabor ni a la textura.

Estas recetas sin huevo combinan ingredientes simples y pasos sencillos, convirtiéndose en opciones ideales para compartir en una merienda, acompañar el mate o preparar un postre casero en cualquier momento.

1. Receta dulce sin huevo: arroz con leche

Ingredientes:

  • 1 l de leche
  • 70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)
  • 100 g de arroz blanco
  • Cáscara de naranja y/o limón
  • 1 rama de canela o canela en polvo (opcional)

Procedimiento:

  1. Para empezar con la receta, coloca la leche entera, la canela y las cáscaras de limón y/o naranja en una olla al fuego. Es importante cocinar todos los ingredientes en frío. Remueve y deja que hierva.
  2. Luego, agrega el arroz y remueve cada 4-5 minutos para que no se pegue. Lo ideal es realizar una cocción lenta para que quede bien hidratado. Cuando adquiera una textura cremosa, agrega el azúcar.
  3. Por último, revuelve y deja cocinar un poco más. Retira la canela y las cáscaras (si quieres). Espolvorea con canela en polvo y sirve.
  4. Opcional: mientras preparas el arroz con leche, puedes embeber pasas de uva en ron y añadirlas al final de la cocción. También, se puede sumar una cucharada de dulce de leche cuando la receta esté lista.

2. Receta de trufas de cacao amargo y leche en polvo

Ingredientes:

  • 1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)
  • 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo
  • 1/4 taza de agua tibia
  • 1 taza de cacao amargo

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada.
  2. A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien.
  3. Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos.
  4. Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo.
  5. Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.

3. Receta del pudding de chía y cacao amargo

Ingredientes:

  • 2 cdas. de semillas de chía
  • 3/4 de banana
  • 1/2 vaso de leche descremada
  • 1 cdta. de miel
  • 1 cda. de cacao amargo

Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.

Procedimiento:

  1. Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
  2. Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
  3. Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.

4. Churros caseros: la receta sin huevo, paso a paso

Ingredientes:

  • 650 cc. de agua
  • 500 g de harina
  • 10 g de azúcar (opcional)
  • 6 g de sal
  • Dulce de leche o chocolate cobertura (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, calienta el agua con la sal y el azúcar (opcional) hasta que llegue a ebullición. Retira la olla del fuego y agrega la harina. Mezcla con una cuchara de madera hasta que quede una masa uniforme, quitando todo el aire.
  2. A continuación, coloca la masa en una churrera y corta las porciones de 15 centímetros.
  3. Por último, comienza a freír los churros en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralos, espolvorea con azúcar y sirve. Si quieres, puedes colocarles dulce de leche o chocolate derretido por encima.

5. Trufas de chocolate blanco y leche condensada

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate blanco
  • 200 g de coco rallado
  • 300 g de leche condensada
  • 30 g de manteca

Procedimiento:

  1. Para comenzar con la receta, funde el chocolate a baño María, removiendo para que no se pegue. A eso, agrega la manteca troceada y deja que se integre, mezclando de vez en cuando. Agrega la leche condensada y mezcla bien.
  2. A continuación, agrega la mitad del coco rallado y mezcla bien. Lleva la pasta a otro recipiente y guarda en la heladera hasta que se enfríe y endurezca.
  3. Para finalizar, en un recipiente, coloca el resto del coco. Retira la preparación de la heladera y forma bolitas del mismo tamaño. Reboza las trufas de leche condensada y chocolate blanco por el coco rallado y colócalas en una bandeja para presentar.

6. Receta del chocolate en rama casero

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate repostero (de leche, amargo, semiamargo o blanco)
  • Aceite

Materiales:

  • 1 espátula metálica
  • Mesada de mármol o mesa

Procedimiento:

  1. Para comenzar con la receta, derrite el chocolate a baño María. Mientras tanto, aceita una superficie de mármol.
  2. Una vez que el chocolate esté derretido, vuelca un poco sobre la mesada y distribuye con na espátula, de forma que quede una capa fina de 2 milímetros.
  3. Luego, deja enfriar a temperatura ambiente hasta que el chocolate no se pegue. Luego, arrastra la espátula por la base de la mesa, formando ondulaciones.
  4. Finalmente, una vez que tengas el chocolate en rama listo, colócalo sobre papel manteca y lleva a la heladera por unos 30 minutos antes de consumir.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar