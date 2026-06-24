Recetas dulces sin huevo: 6 opciones riquísimas y fáciles con pocos ingredientes

Las recetas dulces sin huevo son una excelente alternativa para quienes buscan opciones aptas para personas alérgicas o para quienes no tienen ese ingrediente en casa (o simplemente no les gusta). Lo cierto es que son preparaciones económicas para disfrutar del postre sin renunciar al sabor ni a la textura.
Estas recetas sin huevo combinan ingredientes simples y pasos sencillos, convirtiéndose en opciones ideales para compartir en una merienda, acompañar el mate o preparar un postre casero en cualquier momento.
1. Receta dulce sin huevo: arroz con leche
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)
- 100 g de arroz blanco
- Cáscara de naranja y/o limón
- 1 rama de canela o canela en polvo (opcional)
Procedimiento:
- Para empezar con la receta, coloca la leche entera, la canela y las cáscaras de limón y/o naranja en una olla al fuego. Es importante cocinar todos los ingredientes en frío. Remueve y deja que hierva.
- Luego, agrega el arroz y remueve cada 4-5 minutos para que no se pegue. Lo ideal es realizar una cocción lenta para que quede bien hidratado. Cuando adquiera una textura cremosa, agrega el azúcar.
- Por último, revuelve y deja cocinar un poco más. Retira la canela y las cáscaras (si quieres). Espolvorea con canela en polvo y sirve.
- Opcional: mientras preparas el arroz con leche, puedes embeber pasas de uva en ron y añadirlas al final de la cocción. También, se puede sumar una cucharada de dulce de leche cuando la receta esté lista.
2. Receta de trufas de cacao amargo y leche en polvo
Ingredientes:
- 1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)
- 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo
- 1/4 taza de agua tibia
- 1 taza de cacao amargo
Procedimiento:
- Primero, en un bol, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada.
- A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien.
- Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos.
- Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo.
- Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.
3. Receta del pudding de chía y cacao amargo
Ingredientes:
- 2 cdas. de semillas de chía
- 3/4 de banana
- 1/2 vaso de leche descremada
- 1 cdta. de miel
- 1 cda. de cacao amargo
Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.
Procedimiento:
- Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
- Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
- Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.
4. Churros caseros: la receta sin huevo, paso a paso
Ingredientes:
- 650 cc. de agua
- 500 g de harina
- 10 g de azúcar (opcional)
- 6 g de sal
- Dulce de leche o chocolate cobertura (opcional)
Procedimiento:
- Primero, calienta el agua con la sal y el azúcar (opcional) hasta que llegue a ebullición. Retira la olla del fuego y agrega la harina. Mezcla con una cuchara de madera hasta que quede una masa uniforme, quitando todo el aire.
- A continuación, coloca la masa en una churrera y corta las porciones de 15 centímetros.
- Por último, comienza a freír los churros en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralos, espolvorea con azúcar y sirve. Si quieres, puedes colocarles dulce de leche o chocolate derretido por encima.
5. Trufas de chocolate blanco y leche condensada
Ingredientes:
- 200 g de chocolate blanco
- 200 g de coco rallado
- 300 g de leche condensada
- 30 g de manteca
Procedimiento:
- Para comenzar con la receta, funde el chocolate a baño María, removiendo para que no se pegue. A eso, agrega la manteca troceada y deja que se integre, mezclando de vez en cuando. Agrega la leche condensada y mezcla bien.
- A continuación, agrega la mitad del coco rallado y mezcla bien. Lleva la pasta a otro recipiente y guarda en la heladera hasta que se enfríe y endurezca.
- Para finalizar, en un recipiente, coloca el resto del coco. Retira la preparación de la heladera y forma bolitas del mismo tamaño. Reboza las trufas de leche condensada y chocolate blanco por el coco rallado y colócalas en una bandeja para presentar.
6. Receta del chocolate en rama casero
Ingredientes:
- 200 g de chocolate repostero (de leche, amargo, semiamargo o blanco)
- Aceite
Materiales:
- 1 espátula metálica
- Mesada de mármol o mesa
Procedimiento:
- Para comenzar con la receta, derrite el chocolate a baño María. Mientras tanto, aceita una superficie de mármol.
- Una vez que el chocolate esté derretido, vuelca un poco sobre la mesada y distribuye con na espátula, de forma que quede una capa fina de 2 milímetros.
- Luego, deja enfriar a temperatura ambiente hasta que el chocolate no se pegue. Luego, arrastra la espátula por la base de la mesa, formando ondulaciones.
- Finalmente, una vez que tengas el chocolate en rama listo, colócalo sobre papel manteca y lleva a la heladera por unos 30 minutos antes de consumir.