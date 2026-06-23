Cómo hacer Patitas de cerdo aliñadas: la receta riquísima y bien mendocina para una picada sabrosa

Las patitas de cerdo aliñadas son una de las recetas típicas de Mendoza, especialmente de la cocina casera de las abuelas. Tienen una textura única que se deshace en la boca y un adobo especial elaborado a base de una combinación de especias.
Las patitas aliñadas que se hacen con cerdo y especias de todo tipo, son especiales para comer en una picada, acompañada de pan y otras especialidades, como, aceitunas, lengua la vinagreta, berenjena en escabeche o porotos en escabeche.
Receta de patitas aliñadas tradicionales
Ingredientes:
- 8 patitas de cerdo
- Hojas de albahaca
- 1 apio
- 1 cebolla
- 1 pimiento morrón
- 2 dientes de ajo
- 1 ají
- Perejil
- Laurel
- Tomillo
- Pimienta en grano
- Aceite de oliva
- Sal y vinagre
Cómo hacer patitas aliñadas: la receta, paso a paso
- Primero, en una cacerola, coloca agua y agregarle las hojas de albahaca, apio, laurel, tomillo y pimienta en grano. Cuando rompa en hervor, introduce las patitas de cerdo.
- Cocina las patitas de cerdo por unos 20 minutos. Cuando ya estén cocidas, retira y reserva el caldo.
- Para preparar el aliño, corta la cebolla en juliana y lleva a una sartén con el pimentón y aceite de oliva. Cuando la cebolla se ponga transparente, incorpora los dientes de ajo enteros o cortados a la mitad.
- Cuando la cebolla, pimentón y el ajo ya están cocidos, incorpora el caldo donde se cocinaron las patitas. Es opcional incorporar un poco de salsa de tomate para que el aliño quede más espeso.
- Cocina por 10 minutos todos estos ingredientes. Cuando ya se fusionaron, procesa hasta obtener una preparación homogénea.
- Vierte esta salsa bien condimentada sobre las patitas de cerdo, para luego incorporarle el ají y el perejil picado, para que se potencien los sabores.
- Cocina todos juntos por unos 15 minutos y deja enfriar antes de consumir.