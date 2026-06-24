Cómo hacer aliño casero para lechón y pollo: la receta del adobo especiado perfecto

Siempre es un buen momento para prender un fuego y tirar algo a la parrilla. En esta oportunidad, si lo que se comerá es lechón o pollo, no hay nada mejor que conocer cómo preparar una riquísima receta de aliño casero para lograr el sabor perfecto.
Entre todas las recetas que se pueden preparar para disfrutar en familia, las carnes de lechón y pollo, además del tradicional asado, se potencian si llegan a la mesa con este adobo especial.
Para realzar el sabor de estas carnes, hay una receta de aliño especiado y con simples ingredientes que es una bendición, que todos los que se propongan asar a la parrilla o cocinar en el horno, deberían tener al alcance.
Cookpad, especialistas en la cocina, comparten una receta de adobo que no falla y es perfecta para aliñar con un mix de condimentos, distintos tipos de carnes.
Receta de adobo para lechón y pollo, ingredientes
Los expertos de Coodpad, sitio web que reúne recetas caseras de cocineros de todo el mundo, propone este adobo especial para las carnes.
Estamos hablando de una preparación básica de la cocina, que no esconde grandes secretos y es garantía de buena calidad para las comidas.
Ingredientes:
- 2 cabezas de ajo
- ¼ taza de ají molido
- 1 taza de orégano
- Aceite de oliva (cantidad a gusto)
- Agua hirviendo ((cantidad a gusto)
- 1 cucharada sopera de pimentón
- Vinagre (cantidad a gusto)
La receta de adobo para lechón y pollo, paso a paso
Preparación
- El primer paso de la receta es cortar los dientes de ajo bien chiquito y reservamos para más adelante.
- En un recipiente colocar el orégano, ají molido e incorporar el agua hirviendo. Revolver hasta que se unifiquen los ingredientes. Dejar reposar por unos 10 minutos.
- Agregar el ajo picado, pimentón, vinagre y aceite de oliva. Revolver y dejar reposar.
- Poner la preparación en un frasco de vidrio y llevar a la heladera para usar en cualquier momento.