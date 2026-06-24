Cómo hacer aliño casero para lechón y pollo: la receta del adobo especiado perfecto

Entre todas las recetas que se pueden preparar para disfrutar en familia, las carnes de lechón y pollo, además del tradicional asado, se potencian si llegan a la mesa con este adobo especial.

Para realzar el sabor de estas carnes, hay una receta de aliño especiado y con simples ingredientes que es una bendición, que todos los que se propongan asar a la parrilla o cocinar en el horno, deberían tener al alcance.