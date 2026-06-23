Cómo hacer coliflor con salsa blanca al horno: la receta exquisita con queso gratinado

A la hora de cocinar, muchas veces las ideas no son muchas o se vuelven repetitivas. En ese sentido, la receta de coliflor con salsa blanca y queso gratinado es una excelente opción para descubrir un sabor inigualable, que por lo general le encanta a todo el que la prueba.
La textura del coliflor y queso gratinado, que se mezcla con la cremosidad de la salsa blanca, termina siendo un placer para el paladar, con un sabor suave y reconfortante.
Para realizar esta receta, que se elabora con ingredientes básicos, es necesario sí o sí dedicarle mucho amor por la cocina, para que salga diez puntos.
Receta de coliflor con salsa blanca y queso gratinado, ingredientes
- 1 coliflor mediana, lavada y cortada en arbolitos
- 50g de manteca
- 50g de harina común
- 700ml de leche tibia
- 150g de queso muzzarella o tybo (para un fundido perfecto)
- 50g de queso sardo o parmesano (para la costra crocante)
- Nuez moscada
- Sal
- Pimienta
Receta de coliflor con salsa blanca y queso gratinado, paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta es hervir la coliflor en mucha agua con sal. La idea es controlar la cocción y no pasarse. Deben quedar tiernos, pero no tanto. La cocción se completará en el horno. Escurrir muy bien la colifror recién hervida.
- Derretir la manteca en una cacerola, a fuego medio. Añadir la harina de golpe. Revolver con ganas hasta que se cocine la harina. Incorporar la leche tibia de a poco, batiendo sin parar, con la idea de que no se formen grumos. Condimentar con sal, pimienta y abundante nuez moscada. Cocinar hasta lograr una consistencia espesa.
- Colocar la coliflor en una fuente enmantecada. Cubrir con salsa blanca, cubriendo bien todos los arbolitos. Cubrir toda la superficie con queso.
- Llevar la fuente al horno, previamente precalentado a 200º por unos 15 a 20 minutos. Esperar que el queso quede gratinado.
- Es opcional agregarle junto con el queso, antes de ingresar al horno, una pisca de pan rallado para alcanzar una textura crujiente.