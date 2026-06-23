Cómo hacer pizza casera de palmitos y salsa golf: la receta indiscutida de las pizzerías

Siempre es un buen motivo para preparar una buena pizza casera y sorprender a la familia o amigos. Y ni hablar cuando la receta de esta exquisitez, va a acompañada de ingredientes que la resaltan de sobremanera, como cuando se le incluye palmitos y salsa golf.
La pizza casera de palmitos con salsa golf es un clásico indiscutido que tiene mucha salida en las pizzerías argentinas.
Si bien hay otras recetas de pizza casera que tienen más salida como la clásica muzzarella, napolitana o de jamón y morrón, la de palmitos y salsa golf vuelve locos a los amantes de las pizzas.
Esta es la mejor receta para hacer esta delicia en casa:
Receta de pizza casera de palmitos y salsa golf, ingredientes
- 300g de harina de trigo (000 o 0000)
- 150ml de agua tibia
- 5g de levadura seca (o 15g fresca)
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva o girasol
- 150ml de salsa de tomate para pizza
- 250g de queso mozzarella
- 100g de jamón cocido en fetas
- 1 lata de palmitos enteros o en rodajas
- 1 puñado de aceitunas verdes
- Salsa golf, cantidad a gusto
- 1 par de gotas de jugo de limón (opcional)
Receta de pizza de palmitos con salsa golf, paso a paso
- Lo primero que se hace es la masa. Colocar la harina en un recipiente amplio. Realizar un hueco en el medio. Incorporar la levadura junto con el agua tibia en el centro. Agregar sal por los costados, sin que haga contacto con la levadura. Sumar aceite y comenzar a amasar por unos 10 minutos, hasta alcanzar una masa suave y elástica.
- Dejar la masa reposar por una hora, para cumplir con el proceso de leudado. Tapar con un repasador o papel film y dejarla en un lugar cálido.
- Precalienta el horno de casa a “todo vapor”, a temperatura máxima. Tomar la masa y estirar en una pizzera aceitada. Colocar salsa de tomate y llevar al horno por unos 10 minutos, hasta lograr una prepizza.
- Con la prepizza fuera del horno, colocar el jamón cocido y queso mozzarella. Regresarla al horno por unos 5 o 7 minutos más.
- Fuera del horno, colocar tiras de palmitos encima del queso caliente derretido. Sumar las aceitunas y decorar con salsa golf, a gusto.
- Es pecado volver a meter la pizza al horno con la salsa golf. Esta salsa se corta y pierde su textura y sabor si se calienta demasiado.