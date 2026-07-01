Escoba sucia igual a casa sucia: cómo limpiarla para que la puedas usar correctamente

Cuando la escoba o el escobillón están sucios, solo conseguirás más suciedad en la casa. Canva

Luego deberás lavar la escoba con agua y vinagre blanco. Te aconsejamos colocar la mezcla en un balde (si lo deseas puedes sumar un poco de detergente) y luego hay que sumergir las cerdas de la escoba. Deja reposar la escoba en la mezcla por unos 20 o 30 minutos.

Pasado el tiempo, enjuaga la escoba con abundante agua limpia. Para secarla, tendrás que colocarla al revés (con las cerdas hacia arriba) o colgarla al aire libre. Nunca debe apoyarse en el suelo cuando está húmeda, ya que las cerdas se deformarán y podrían generar moho.

Las escobas y escobillones pueden limpiarse con agua, detergente y vinagre blanco. Canva

Si tienes mascotas en casa, un truco infalible es colocar una cinta adhesiva de doble cara en un cartón y pasarlo por la escoba después de cada uso. Esto sirve para atrapar todos los pelos.

Es importante aclarar que, para mantener una higiene óptima en el hogar, lo ideal es realizar una limpieza profunda de la escoba al menos una vez al mes. Sin embargo, quitar los pelos acumulados de forma manual debería ser parte de tu rutina semanal.