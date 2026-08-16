Cómo decirle adiós al mal olor de la heladera usando un bollo de pan: truco casero efectivo

Afortunadamente, existen soluciones ecológicas y económicas que no requieren el uso de químicos agresivos ni productos costosos. Entre los secretos mejor guardados de la abuela se encuentra un ingrediente tan cotidiano como versátil: un simple bollo de pan.

Por qué el pan funciona contra los malos olores

La clave de este truco casero radica en la estructura porosa del pan, especialmente de su miga. Al igual que el carbón activado o el bicarbonato de sodio, el pan actúa como una esponja natural capaz de absorber la humedad ambiental y, con ella, las partículas volátiles responsables de los olores penetrantes de la heladera.