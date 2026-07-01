Canadá construye en solo seis semanas la mayor fábrica del mundo para dar una segunda vida a las baterías de coches eléctricos

En lugar de fabricar sistemas nuevos desde cero, Moment Energy recupera módulos ya existentes, los inspecciona individualmente, verifica su estado y los integra en nuevos sistemas de almacenamiento energético destinados a edificios, industrias, hospitales o pequeñas redes eléctricas aisladas.

La importancia de esta empresa para la sostenibilidad

Las baterías de los autos eléctricos suelen protagonizar el debate cuando llega el momento de su reciclaje. Sin embargo, existe una etapa intermedia que cada vez cobra más importancia: darles una segunda vida antes de recuperar sus materiales. Esta estrategia permite aprovechar durante muchos años baterías que todavía conservan buena parte de su capacidad de almacenamiento, aunque ya no sean adecuadas para impulsar un automóvil.

La diferencia entre reutilizar y reciclar es fundamental. El reciclaje implica desmontar completamente la batería para recuperar materiales como litio, níquel, cobalto, cobre o grafito, un proceso que requiere energía, instalaciones especializadas y tratamientos industriales complejos.

La reutilización, en cambio, retrasa ese paso durante varios años. Es decir, la batería continúa prestando servicio antes de convertirse finalmente en materia prima para fabricar nuevas celdas.