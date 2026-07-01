Cuánto ganó y cuánto perdió Solana Sierra tras el partidazo ante Coco Gauff en Wimbledon

De esta manera, la mejor tenista argentina del momento (56 del mundo) se llevó un premio de 168.840 dólares, pero por otro lado perderá varios lugares en el ranking mundial ya que no pudo repetir lo hecho el año pasado cuando llegó a la tercera ronda. Sierra pasará a ser la 82 del ranking de la WTA.

Gauff, cuya mejor actuación en Wimbledon fue llegar a la cuarta ronda, jugará en la tercera ronda frente a la estadounidense Claire Liu.

Sin argentinos en Wimbledon

Mariano Navone, último argentino sobreviviente en el cuadro masculino de Wimbledon, cayó en 5 sets ante el italiano Flavio Cobolli, preclasificado 9 y finalista de Roland Garros, 1-6, 7-6, 6-3 y 7-6.

El partido de la primera ronda se completó este miércoles y dejó sin argentinos el cuadro principal de Wimbledon, tanto femenino como masculino, ya que el lunes habían perdido Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo, Marco Trungelliti, Sebastián Báez y Thiago Tirante, y el martes fueron eliminados Francisco Cerúndolo, Román Burruchaga, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska.