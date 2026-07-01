Si en tu pieza o habitación hace frío, te contamos por qué y cómo solucionarlo fácilmente

Llegó el frío y no todos tienen la posibilidad de tener una estufa en su habitación, un lugar de la casa que aunque esté decorada, ordenada o limpia, el frío hace transpirar las paredes. Muchos son los que sufren el frío al irse a dormir y a veces no se trata de la estructura o la falta de calor, sino de algo que va más allá de la temperatura.
Para el feng shui el frío en la pieza no es una sensación de temperatura física, sino de un espacio del hogar que no invita a quedarse, que no acoge y que no permite sostener el descanso o la intimidad. Por eso, muchas veces no se soluciona con una simple estufa u otro tipo de calor. La solución tiene que ser más profunda, espiritual. ¿Qué significa esto? Te lo contamos.
Si tu pieza o habitación es muy fría, te contamos qué significa y cómo se soluciona
La habitación es el lugar más íntimo de la casa, donde el cuerpo baja la guardia y la energía se regenera. Cuando se siente fría, algo en su flujo, en sus materiales o en su intención no está acompañando ese proceso tan esperado al terminar el día. Es decir, el frío en un lugar es el resultado de factores combinados; como el exceso de vacío, materiales rígidos, mala iluminación o una distribución que no favorece la contención energética.
Para ello no hace falta remodelar ni transformar el espacio ni tampoco instalar estufas. Hay pequeñas cosas que tienen mucho que ver y hay ajustes que pueden cambiar por completo la calidez de tu espacio personal:
Cuando la cama está mal ubicada por ejemplo cerca de la puerta, bajo una ventana o sin respaldo, la habitación puede sentirse incómoda o fría. Además, muchas piezas son frías porque están mal iluminadas, no por ser oscuras sino por una luz blanca intensa o focos directos sobre la cama. El feng shui sugiere dejar entrar la luz natural por el día y por la noche usar una luz más baja, más cálida.
El desbalance energético es central ante la presencia de frío en una habitación por eso en feng shui, el frío está asociado a una energía yin excesiva o mal equilibrada por espacios muy grandes, superficies lisas y una iluminación que no acompaña. Para solucionarlo, nada mejor que hacer que tu habitación se sienta un refugio con un toque de vida y de presencia humana.
Por último, las paredes desnudas, pisos duros, ropa de cama ligera o escasa hace que no haya contención del calor reflejando vacío térmico y emocional.