Si en tu pieza o habitación hace frío, te contamos por qué y cómo solucionarlo fácilmente

Para ello no hace falta remodelar ni transformar el espacio ni tampoco instalar estufas. Hay pequeñas cosas que tienen mucho que ver y hay ajustes que pueden cambiar por completo la calidez de tu espacio personal:

Cuando la cama está mal ubicada por ejemplo cerca de la puerta, bajo una ventana o sin respaldo, la habitación puede sentirse incómoda o fría. Además, muchas piezas son frías porque están mal iluminadas, no por ser oscuras sino por una luz blanca intensa o focos directos sobre la cama. El feng shui sugiere dejar entrar la luz natural por el día y por la noche usar una luz más baja, más cálida.

­Las habitaciones son refugios íntimos donde el frío se soluciona con textiles, maderas y luz tamizada. Pensados para invitar al descanso.

El desbalance energético es central ante la presencia de frío en una habitación por eso en feng shui, el frío está asociado a una energía yin excesiva o mal equilibrada por espacios muy grandes, superficies lisas y una iluminación que no acompaña. Para solucionarlo, nada mejor que hacer que tu habitación se sienta un refugio con un toque de vida y de presencia humana.

Por último, las paredes desnudas, pisos duros, ropa de cama ligera o escasa hace que no haya contención del calor reflejando vacío térmico y emocional.