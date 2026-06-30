Si tenés una planta de romero en casa y floreció, te contamos qué significa y por qué es bueno

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El romero es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.

Si tenés una planta de romero en casa y florece, te contamos qué significa

El romero se considera una planta sagrada que posee miles de propiedades, entre ellas es purificadora.

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Aunque los amantes de la jardinería saben que la planta de romero tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen, pocos saben lo que realmente representa que esta florezca en tu hogar.