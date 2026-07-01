Así son las viviendas de los más pobres en Singapur, uno de los países más ricos del mundo

Son viviendas funcionales, pero reducidas, diseñadas para cubrir necesidades básicas en un país donde el suelo es extremadamente caro. El distrito refleja una característica clave de Singapur: el envejecimiento poblacional. Más del 20% de los residentes de Bukit Merah supera los 65 años de edad. Muchos de ellos viven en estos departamentos subsidiados, lo que convierte a la zona en un punto importante dentro de las políticas de apoyo social del Estado.

Un modelo que evita la segregación urbana

Un 77.2% de la población total vive en viviendas construidos por el Estado (HDB). Por ley, estos edificios se planifican con acceso equitativo a infraestructura de transporte, centros de salud comunitarios y escuelas, sin importar la zona geográfica.

Según las cartillas informativas de la HDB, el alquiler mensual para familias de bajos recursos en este programa puede ser tan bajo como $26 SGD hasta un máximo de $275 SGD, dependiendo de si el solicitante recibe subsidios adicionales.

El edificio del pobre está al lado del edificio de la clase media. Por lo tanto, el ciudadano de bajos recursos camina por los mismos pasillos limpios, usa el mismo transporte público eficiente y tiene los mismos parques con árboles abajo de su casa.