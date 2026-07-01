Tragedia en Argentina: murió un ex presidente comunal tras ser brutalmente atacado por un toro

El ingreso a Egusquiza, en Santa Fe. Foto: web

Duelo en Egusquiza por la tragedia

La noticia generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Egusquiza, donde Alassia era una figura ampliamente reconocida por su actividad agropecuaria y por su compromiso con la vida pública.

Además de haber ocupado la presidencia comunal en un período anterior, actualmente integraba la administración encabezada por María Florencia Celis, desempeñándose como tesorero.

Egusquiza, un pueblo que no sale de su asombro por la triste noticia. Foto: web

Frente al impacto del hecho, la comuna declaró 48 horas de duelo oficial mediante la Resolución Comunal N.º 01/2026, firmada por la propia Celis. La medida también dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales previstas durante ese período.

A través de un comunicado, las autoridades expresaron: “Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”, publica El Litoral.

La presidenta comunal también convocó a los vecinos y a las instituciones de la región a acompañar a los familiares y allegados del funcionario.