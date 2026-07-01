Tragedia en Argentina: murió un ex presidente comunal tras ser brutalmente atacado por un toro

La pequeña localidad santafesina de Egusquiza, en el departamento Castellanos, atraviesa horas de profundo dolor tras una tragedia, la muerte de Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de la gestión local, quien falleció el martes luego de ser atacado por un toro mientras realizaba tareas rurales en su establecimiento.
El trágico episodio ocurrió durante la jornada del 30 de junio en un campo de esa localidad, ubicada a unos 30 kilómetros de Rafaela y con poco más de 500 habitantes. De acuerdo con las primeras informaciones policiales y comunitarias, el productor agropecuario fue sorprendido por un animal de gran porte que lo atacó violentamente.
Como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la embestida, Alassia, de 54 años, murió en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.
Duelo en Egusquiza por la tragedia
La noticia generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Egusquiza, donde Alassia era una figura ampliamente reconocida por su actividad agropecuaria y por su compromiso con la vida pública.
Además de haber ocupado la presidencia comunal en un período anterior, actualmente integraba la administración encabezada por María Florencia Celis, desempeñándose como tesorero.
Frente al impacto del hecho, la comuna declaró 48 horas de duelo oficial mediante la Resolución Comunal N.º 01/2026, firmada por la propia Celis. La medida también dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales previstas durante ese período.
A través de un comunicado, las autoridades expresaron: “Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”, publica El Litoral.
La presidenta comunal también convocó a los vecinos y a las instituciones de la región a acompañar a los familiares y allegados del funcionario.