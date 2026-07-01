Tragedia en pleno Mundial 2026: tres muertos por asfixia empañan un histórico festejo

La monumental cantidad de gente generó tapones humanos en varias arterias claves, donde el oxígeno comenzó a faltar y la desesperación se apoderó de la multitud. Lamentablemente, el resultado fueron tres personas fallecidas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años. Quedaron atrapados en el sector de la colonia Juárez, más precisamente en la presión hinchas que empujaba hacia el centro de la plaza.

3 personas perdieron la vida como consecuencia de la cantidad de hinchas.

Mientras gran parte del país celebraba el logro deportivo en este Mundial 2026, los equipos de rescate realizaban tareas de reanimación cardiopulmonar en plena vía pública, intentando desesperadamente salvar vidas.

El angustiante llamado de las autoridades de México

La situación escaló a tal nivel de gravedad que, pasada la medianoche, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México tuvo que emitir un comunicado de urgencia a través de sus canales oficiales.

En el mensaje, se solicitaba de manera encarecida a los hinchas que desistieran de acercarse a la zona del Ángel y que buscaran puntos alternativos para continuar el festejo, intentando descomprimir los accesos de emergencia para las ambulancias.