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Tragedia en pleno Mundial 2026: tres muertos por asfixia empañan un histórico festejo

Lo que debía ser un festejo tranquilo terminó empañando una histórica jornada en medio del Mundial 2026. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La locura por el Mundial 2026 terminó desatando una tragedia. 

La locura por el Mundial 2026 terminó desatando una tragedia. 

La Selección de México acababa de sellar un triunfo histórico por 2 a 0 frente a Ecuador, asegurando de manera brillante su boleto a los octavos de final en este Mundial 2026. Tras el pitazo final del árbitro, la locura se apoderó de las calles, pero todo terminó en tragedia.

Millones de hinchas salieron en simultáneo a manifestar su felicidad, pero el festejo masivo en la capital del país azteca superó cualquier tipo de previsión logística y de seguridad.

Desde temprano, los hinchas de M&eacute;xico comenzaron a copar este hist&oacute;rico lugar.&nbsp;

Desde temprano, los hinchas de México comenzaron a copar este histórico lugar.

México lamenta tres muertes en medio de un festejo histórico

Según las primeras estimaciones brindadas por el Puesto de Mando del Sector Salud, se calcula que alrededor de un millón de personas colapsaron por completo las avenidas principales y los alrededores del emblemático monumento del Ángel de la Independencia.

La monumental cantidad de gente generó tapones humanos en varias arterias claves, donde el oxígeno comenzó a faltar y la desesperación se apoderó de la multitud. Lamentablemente, el resultado fueron tres personas fallecidas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años. Quedaron atrapados en el sector de la colonia Juárez, más precisamente en la presión hinchas que empujaba hacia el centro de la plaza.

3 personas perdieron la vida como consecuencia de la cantidad de hinchas.

3 personas perdieron la vida como consecuencia de la cantidad de hinchas.

Mientras gran parte del país celebraba el logro deportivo en este Mundial 2026, los equipos de rescate realizaban tareas de reanimación cardiopulmonar en plena vía pública, intentando desesperadamente salvar vidas.

El angustiante llamado de las autoridades de México

La situación escaló a tal nivel de gravedad que, pasada la medianoche, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México tuvo que emitir un comunicado de urgencia a través de sus canales oficiales.

En el mensaje, se solicitaba de manera encarecida a los hinchas que desistieran de acercarse a la zona del Ángel y que buscaran puntos alternativos para continuar el festejo, intentando descomprimir los accesos de emergencia para las ambulancias.

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