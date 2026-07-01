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"Vamos a ganar 1-0": la declaración que preocupa a Lionel Scaloni en la previa de los 16avos de final

La Selección argentina deberá jugar contra Cabo Verde por los 16avos de final y Lionel Scaloni tendrá un partido por demás complicado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni jugará contra la Cenicienta del Mundial.

Lionel Scaloni jugará contra la Cenicienta del Mundial.

Cabo Verde está viviendo un momento histórico en el Mundial 2026: es la primera vez que logró clasificarse a la máxima cita del fútbol y, como si fuera poco, consiguió superar el Grupo H, que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita. Aunque Lionel Scaloni no quiere sorpresas, en el país africano hay confianza de cara al duelo ante Argentina.

Fue el presidente caboverdiano José María Neves quien no dudó en pronunciarse con un pronóstico a favor de su país en la previa del trascendental partido: "Vamos a ganar 1-0".

El presidente de Cabo Verde se tiene fe contra el equipo de Lionel Scaloni.

El presidente de Cabo Verde se tiene fe contra el equipo de Lionel Scaloni.

El presidente de Cabo Verde fue contra el equipo de Lionel Scaloni

En diálogo con TNT Sports el presidente del conjunto africano se refirió al partido de los 16avos de final: "Jugaremos con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a los mejores jugadores del mundo y a Lionel Messi, quien, para muchos, es el mejor de todos los tiempos".

"Sabemos las dificultades que enfrentaremos, pero siempre intentaremos superarlas sin miedo y con disciplina", continuó reflexionando el mandatario.

Por su lado, Vozinha, arquero de Cabo Verde, se refirió a la importancia de jugar contra la Albiceleste y la posibilidad de intercambiar la camiseta con Messi: "Poder jugar contra Argentina sería buenísimo, porque Messi es para mí el mejor jugador de todos los tiempos y yo sinceramente disfrutaría mucho de jugar contra él, quién sabe poder cambiar la camiseta".

Lionel Messi será homenajeado por Cabo Verde.

Lionel Messi será homenajeado por Cabo Verde.

Cabo Verde le realizará un homenaje a Lionel Messi

El presidente de Cabo Verde se deshizo en piropos para el equipo comandado por Lionel Scaloni: "Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la Selección Argentina".

"Messi es un grande y es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol. Es importante, una honra y un orgullo jugar contra él", explicó el mandatario.

Además, contó que Lionel Messi recibirá una camiseta del equipo africano con su nombre y el número 10 en la espalda en una misión diplomática sin precedentes para los caboverdianos.

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