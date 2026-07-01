"Vamos a ganar 1-0": la declaración que preocupa a Lionel Scaloni en la previa de los 16avos de final

"Sabemos las dificultades que enfrentaremos, pero siempre intentaremos superarlas sin miedo y con disciplina", continuó reflexionando el mandatario.

Por su lado, Vozinha, arquero de Cabo Verde, se refirió a la importancia de jugar contra la Albiceleste y la posibilidad de intercambiar la camiseta con Messi: "Poder jugar contra Argentina sería buenísimo, porque Messi es para mí el mejor jugador de todos los tiempos y yo sinceramente disfrutaría mucho de jugar contra él, quién sabe poder cambiar la camiseta".

Lionel Messi será homenajeado por Cabo Verde.

Cabo Verde le realizará un homenaje a Lionel Messi

El presidente de Cabo Verde se deshizo en piropos para el equipo comandado por Lionel Scaloni: "Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la Selección Argentina".

"Messi es un grande y es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol. Es importante, una honra y un orgullo jugar contra él", explicó el mandatario.

Además, contó que Lionel Messi recibirá una camiseta del equipo africano con su nombre y el número 10 en la espalda en una misión diplomática sin precedentes para los caboverdianos.