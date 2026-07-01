La advertencia de Lisandro Martínez antes de enfrentar a Cabo Verde

Lisandro Martínez es un pilar de la Selección argentina.

Lisandro Martínez tiene respeto absoluto por los Tiburones Azules

El zaguero del Manchester United no escatimó en elogios al evaluar las virtudes futbolísticas de Cabo Verde, un equipo que viene de conmover al planeta tras avanzar en una zona sumamente compleja:

Fecha 1 - vs. España: 0 - 0.

Fecha 2 - vs. Uruguay: 2 - 2.

Fecha 3 - vs. Arabia Saudita: 0 - 0.

Con la firmeza que lo caracteriza tanto adentro como afuera de la cancha, el defensor central de la Albiceleste sentenció de forma tajante sobre el desafío que se avecina: "Va a ser un partido durísimo, ellos no están acá por casualidad y demostraron que tienen con qué jugarle a los grandes".

Martínez hizo especial hincapié en que los partidos de playoff nivelan las fuerzas de las potencias con las de los equipos emergentes, borrando de un plumazo cualquier favoritismo previo que dicten los papeles o la historia.

Lisandro Martínez habló sobre Messi.

Lisandro Martínez reflexionó sobre la importancia de Lionel Messi

Lionel Messi está jugando - a priori - su último Mundial con la camiseta de la Selección argentina y el defensor central se refirió a la figura máxima del combinado nacional: "Nuestra selección tiene una conexión y unión, no solo con nosotros, sino con la gente que se puede sentir y ni hablar de Leo, que tenerlo te hace mejor, mejora todo el equipo, entonces uno se genera una confianza y da la vida por el equipo".

Él da el ejemplo desde la acción, si lo ves corriendo y peleando te contagia. Él da el ejemplo desde la acción, si lo ves corriendo y peleando te contagia.

En cuanto a cómo vive los partidos de la Albiceleste, el central concluyó: "Mi juego es ir a cada pelota como la última, trato de transmitir eso, competir y que los hinchas se sientan representados".