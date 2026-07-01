Frío extremo en Mendoza: dónde llamar si ves a una persona en situación de calle

Es fundamental prestar atención a las modalidades de contacto de cada comuna, ya que algunas atienden llamadas y otras funcionan exclusivamente mediante mensajería escrita. En concreto, los números son los que se muestran a continuación:

Las Heras: el municipio recibe reportes tanto para llamadas telefónicas como a través de la aplicación WhatsApp a los números 2617115824, 2612658482 y 2612658538.

el municipio recibe reportes tanto para llamadas telefónicas como a través de la aplicación WhatsApp a los números 2617115824, 2612658482 y 2612658538. Ciudad de Mendoza: se dispuso una línea exclusiva de WhatsApp al 2614694546. Un dato clave a tener en cuenta es que este canal funciona únicamente con mensajes de texto, por lo que está expresamente prohibido enviar audios de voz .

se dispuso una línea exclusiva de WhatsApp al 2614694546. Un dato clave a tener en cuenta es que este canal funciona únicamente con mensajes de texto, por lo que . Godoy Cruz: para este departamento, la atención se realiza únicamente mediante llamadas telefónicas tradicionales a las líneas 4429370/67 y al teléfono 2613064939.

para este departamento, la atención se realiza únicamente mediante llamadas telefónicas tradicionales a las líneas 4429370/67 y al teléfono 2613064939. Guaymallén: la comuna habilitó una vía de comunicación que atiende solo mensajes de WhatsApp al número 2615068911.

la comuna habilitó una vía de comunicación que atiende solo mensajes de WhatsApp al número 2615068911. Luján de Cuyo: los vecinos pueden comunicarse enviando un mensaje de WhatsApp a la línea corta 147 o directamente al teléfono 2612124022.

los vecinos pueden comunicarse enviando un mensaje de WhatsApp a la línea corta 147 o directamente al teléfono 2612124022. Maipú: se encuentra disponible la atención por mensaje de WhatsApp a través del número 2613610280.

se encuentra disponible la atención por mensaje de WhatsApp a través del número 2613610280. Dirección de Contingencias de la Provincia: para aquellos casos que ocurran fuera de los departamentos mencionados o requieran una intervención de escala provincial, se reciben llamadas telefónicas al 2615592975.

Qué datos debés aportar al llamar

Para que las cuadrillas de asistencia social puedan acudir al lugar con la mayor rapidez posible, se solicita a la comunidad brindar precisiones exactas sobre la ubicación de las personas.

Al momento de comunicarse, es de gran utilidad aportar la dirección exacta junto con sus respectivas entrecalles o puntos de referencia visuales. Asimismo, se aconseja detallar si la persona en situación de calle se encuentra con abrigo mínimo, cuál es su estado visible de salud y si se detecta la presencia de menores de edad.