Alerta en la NASA: un telescopio cae sin control y buscan un plan desesperado para salvarlo

El problema de fondo no es nuevo, pero se agravó drásticamente en las últimas semanas por un factor externo: el Sol. El actual ciclo solar viene siendo inusualmente intenso, lo que terminó expandiendo las capas superiores de la atmósfera terrestre hacia el espacio.

A esa altura, el telescopio topó con una resistencia mucho mayor de la prevista. El freno aerodinámico está haciendo lo suyo y lo empuja hacia una caída que, según los cálculos más optimistas, podría concretarse en la próxima década.

El riesgo de perder este telescopio significaría un apagón sin precedentes para la NASA.

Para la NASA, el hecho de perder este observatorio no solo implicaría el riesgo de una lluvia de escombros, sino un apagón científico sin precedentes. A diferencia de los equipos de última generación, este veterano de la NASA es el único capaz de registrar la luz ultravioleta del cosmos. Si se destruye, la comunidad científica quedará "ciega".

La jugada para el rescate

Fuentes ligadas a la NASA confirmaron que la agencia estadounidense ya no descarta ninguna opción. Ante la falta de transbordadores propios, la estrategia ahora pasa por una alianza comercial clave.

La jugada consiste en enviar una nave robótica no tripulada para que se acople al telescopio en órbita. Una vez allí, el objetivo será darle el empujón definitivo hacia una zona más alta y segura, lo que estiraría su vida útil por otros 15 años.

Por ahora, el tiempo corre. Mientras tanto, todas las miradas apuntan al cielo a la espera de un milagro tecnológico que evite el final menos deseado.