James Webb: el telescopio más poderoso de la historia que está cambiando para siempre nuestra visión del universo

Su misión es extraordinaria: observar las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del Big Bang, estudiar planetas alrededor de otras estrellas y ayudar a responder algunas de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿cómo nació el universo?, ¿cómo se formaron las galaxias?, ¿estamos solos?

Telescopio 2 El telescopio espacial James Webb opera a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y es considerado uno de los instrumentos científicos más complejos jamás construidos.

El heredero de una leyenda

Antes del James Webb existió otro telescopio que cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos: el telescopio espacial Hubble.

Lanzado en 1990, el Hubble permitió observar galaxias lejanas, medir con precisión la expansión del universo y obtener algunas de las imágenes más impactantes jamás captadas por la ciencia.

Durante más de tres décadas fue considerado el rey de la astronomía.

Pero los científicos soñaban con algo aún más ambicioso. Querían construir un observatorio capaz de ver más lejos en el espacio y, por lo tanto, más atrás en el tiempo.

Un instrumento tan sensible que pudiera detectar la luz emitida por las primeras galaxias apenas unos cientos de millones de años después del nacimiento del universo.

Ese sueño terminó convirtiéndose en el James Webb.

¿Quién fue James Webb y por qué el telescopio lleva su nombre?

A diferencia de lo que muchos creen, James Webb no fue astrónomo ni físico.

Fue James E. Webb, administrador de la NASA entre 1961 y 1968, uno de los períodos más trascendentales de la historia de la exploración espacial.

Durante su gestión, la agencia desarrolló gran parte del programa Apolo, el proyecto que llevaría al ser humano a la Luna.

Pero Webb entendió que el futuro de la NASA no podía depender únicamente de las misiones tripuladas. También impulsó con fuerza la investigación científica, los observatorios espaciales y los programas destinados a comprender mejor el universo.

Su visión ayudó a transformar a la NASA en una institución científica de alcance mundial.

Por eso, cuando comenzó a diseñarse el sucesor del telescopio Hubble, la agencia decidió homenajearlo bautizando el nuevo observatorio con su nombre.

Hoy, más de medio siglo después de su gestión, el James Webb continúa representando ese mismo espíritu: utilizar la tecnología más avanzada para ampliar las fronteras del conocimiento humano.

Una obra que llevó más de 25 años

El proyecto comenzó formalmente en la década de 1990.

Lo que inicialmente parecía una misión relativamente sencilla terminó convirtiéndose en uno de los desafíos de ingeniería más complejos jamás enfrentados.

Más de 25 años de desarrollo fueron necesarios para diseñar, probar y construir cada uno de sus componentes.

Participaron miles de científicos, ingenieros y técnicos de distintos países, coordinados principalmente por la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El costo total superó los 10.000 millones de dólares, una cifra que refleja la enorme complejidad tecnológica involucrada.

Cada pieza debía funcionar perfectamente en las condiciones más extremas imaginables.

Una vez lanzado al espacio, no habría posibilidad de enviar astronautas para repararlo. Todo debía salir bien en el primer intento.

telescopio 3 Galaxias captadas por el telescopio James Webb. La imagen revela estructuras formadas hace miles de millones de años y permite observar el universo cuando aún era muy joven.

Un espejo dorado gigante

Una de las características más llamativas del James Webb es su enorme espejo principal.

Está compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro que, una vez desplegados, forman una superficie de 6,5 metros de diámetro.

Para comparar, el espejo del Hubble tiene apenas 2,4 metros.

Gracias a este tamaño, el Webb puede captar cantidades de luz mucho mayores y detectar objetos increíblemente débiles y distantes.

La delicada capa de oro no fue elegida por razones estéticas.

El metal refleja de manera excepcional la luz infrarroja, precisamente el tipo de radiación que el telescopio está diseñado para estudiar.

Un viaje a un millón y medio de kilómetros

A diferencia del Hubble, que orbita relativamente cerca de la Tierra, el James Webb se encuentra a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Opera en una región del espacio conocida como punto de Lagrange L2, donde las fuerzas gravitatorias del Sol y la Tierra permiten mantener una posición estable.

Desde allí puede observar el universo profundo sin interferencias y mantenerse protegido por un gigantesco escudo solar del tamaño de una cancha de tenis.

Ese escudo es fundamental: mantiene los instrumentos científicos a temperaturas cercanas a los -233 grados Celsius.

Sin ese frío extremo sería imposible detectar las débiles señales infrarrojas provenientes de los objetos más antiguos del cosmos.

El despliegue más arriesgado de la historia espacial

El 25 de diciembre de 2021, mientras gran parte del mundo celebraba la Navidad, un cohete Ariane 5 despegó desde la Guayana Francesa transportando el telescopio.

Pero el lanzamiento era apenas el comienzo.

Para poder entrar dentro del cohete, el Webb había sido plegado como una gigantesca pieza de origami.

Durante las semanas siguientes debieron ejecutarse más de 300 maniobras automáticas perfectamente sincronizadas para desplegar espejos, antenas y el enorme escudo solar.

Muchos ingenieros describieron esos días como los más tensos de sus carreras.

telescopio james webb.png Los 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro forman el espejo principal del James Webb, diseñado para captar la débil luz infrarroja proveniente de los rincones más remotos del cosmos.

Un solo fallo habría significado la pérdida total del proyecto.

Afortunadamente, todo funcionó prácticamente a la perfección.

Una máquina para mirar el pasado

Existe una razón fascinante por la que los astrónomos afirman que el James Webb funciona como una máquina del tiempo.

La luz necesita tiempo para viajar.

Cuando observamos la Luna la vemos como era hace poco más de un segundo.

Cuando observamos el Sol, lo vemos tal como era hace ocho minutos.

Y cuando el James Webb observa galaxias situadas a miles de millones de años luz, está viendo la luz que partió de ellas hace miles de millones de años.

En otras palabras, está observando el universo cuando era joven.

Nunca antes la humanidad había tenido una herramienta tan poderosa para estudiar sus propios orígenes.

telescopio james webb, descubrimiento, nasa.jpg Gracias a su capacidad para observar en el espectro infrarrojo, el James Webb permite estudiar el nacimiento de estrellas y sistemas planetarios ocultos detrás de densas nubes de polvo cósmico.

Un nuevo capítulo para la exploración humana

Cada generación tiene sus grandes aventuras.

Para algunas fue cruzar océanos desconocidos. Para otras, alcanzar los polos o llegar a la Luna.

Para nuestra época, una de esas aventuras lleva el nombre de James Webb.

Suspendido silenciosamente en la oscuridad del espacio, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, este telescopio representa algo más que tecnología.

Representa la curiosidad humana llevada al límite.

Y apenas estamos comenzando a descubrir todo lo que tiene para mostrarnos.

Hace apenas unas décadas, la humanidad celebraba haber llegado a la Luna.

Hoy, gracias al James Webb, somos capaces de observar galaxias cuya luz comenzó su viaje cuando el universo era apenas un niño.

Es una demostración extraordinaria de lo que puede lograr nuestra especie cuando combina curiosidad, ciencia y perseverancia.

Y, quizás, el comienzo de descubrimientos que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar.