Mauricio Pochettino pidió disculpas en la previa del partido ante Bosnia por 16avos de final

"Quiero ofrecer disculpas a los chicos que estuvieron en mi última conferencia de prensa. Estaba muy frustrado. Estaba decepcionado. Les agradezco y lo siento. Fue mi problema, no el de ustedes. Estaba molesto después de la derrota", expresó el ex entrenador de Tottenham, PSG y Chelsea.

El hecho ocurrió luego del partido contra Turquía, cuando Pochettino se mostró fastidioso porque, según su mirada, no se había valorado lo suficiente que Estados Unidos hubiera ganado la zona. "Que ustedes no digan felicitaciones por haber ganado el grupo, eso es un poco triste", había señalado el DT argentino en aquel momento. "Lo que tenemos que recordar es que terminamos primeros en este grupo. Acabamos siendo el número 1, y manejamos bastante bien toda la presión y las expectativas".

Con el paso de los días y ya enfocado en el debut en la fase eliminatoria, Mauricio Pochettino reconoció que su reacción había estado condicionada por la frustración de la derrota. Estados Unidos había comenzado el Mundial con triunfos ante Paraguay y Australia, pero cayó frente a Turquía en el último partido de la primera fase, cuando ya tenía asegurada la clasificación y el primer puesto del grupo.

Ahora, el seleccionado norteamericano buscará meterse entre los 16 mejores del torneo frente a Bosnia y Herzegovina, que avanzó como tercero del Grupo B.

Más allá del pedido de disculpas, Pochettino dejó en claro que su equipo no puede permitirse otro tropiezo. "No tendremos otra oportunidad si fracasamos. Lo daremos todo, sabiendo que ese partido es la final del Mundial", sostuvo el entrenador.

En esa línea, remarcó que la mentalidad de su plantel debe ser la de afrontar cada cruce como si fuera el último. "Si logramos clasificarnos, el próximo será otra final del Mundial. Creo que esa debe ser nuestra mentalidad", agregó.