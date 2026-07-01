Con otra frase del Indio Solari, Beccacece confirmó que no seguirá al frente de la Selección de Ecuador

El entrenador argentino estuvo reunido durante largo rato con los futbolistas luego de la eliminación de Ecuador y se despidió en conferencia de prensa, agradeciendo el ciclo que comenzó a fines del 2024.

Beccacece no seguirá siendo el entrenador de la Selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece y un punto final tras la eliminación de Ecuador del Mundial 2026

Tras la dura derrota, Sebastián Beccacece decidió dar un paso al costado de la Selección de Ecuador luego de 24 encuentros dirigidos y casi 700 días en el cargo de DT. "Hoy es un día triste para todo el pueblo ecuatoriano. Estos futbolistas había despertado una gran ilusión. No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos. Mi contrato finalizaba cuando se terminaba el Mundial y, al no cumplir, creo que está de más seguir. No vamos a continuar aunque me hubiese encantado", señaló el DT argentino en conferencia de prensa, nuevamente citando al Indio Solari y su canción "Encuentro con un ángel amateur".