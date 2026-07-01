Con otra frase del Indio Solari, Beccacece confirmó que no seguirá al frente de la Selección de Ecuador

Luego de la dura eliminación ante México por los 16avos de final del Mundial 2026, Sebastián Beccacece anunció que no seguirá como entrenador del seleccionado de Ecuador.
Sebastián Beccacece anunció que no seguirá al frente del plantel de Ecuador luego de la eliminación en la Copa del Mundo 2026
Luego de la dura eliminación ante México por los 16avos de final del Mundial 2026, Sebastián Beccacece anunció que no seguirá como entrenador del seleccionado de Ecuador.
El entrenador argentino estuvo reunido durante largo rato con los futbolistas luego de la eliminación de Ecuador y se despidió en conferencia de prensa, agradeciendo el ciclo que comenzó a fines del 2024.
Tras la dura derrota, Sebastián Beccacece decidió dar un paso al costado de la Selección de Ecuador luego de 24 encuentros dirigidos y casi 700 días en el cargo de DT. "Hoy es un día triste para todo el pueblo ecuatoriano. Estos futbolistas había despertado una gran ilusión. No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos. Mi contrato finalizaba cuando se terminaba el Mundial y, al no cumplir, creo que está de más seguir. No vamos a continuar aunque me hubiese encantado", señaló el DT argentino en conferencia de prensa, nuevamente citando al Indio Solari y su canción "Encuentro con un ángel amateur".
La canción del ídolo del rock nacional reza en uno de sus fragmentos: "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo marchar cantando". A eso hizo alusión Beccacece al anunciar su final en Ecuador. Tras la victoria ante Alemania también había citado otro tema del emblema del rock argentino. "El Ángel de la Soledad no escucha lo que oye, va para adelante", había expresado el entrenador argentino.
"Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo. Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia. Con mucho debutante en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la clasificatoria y en la preparatoria. Y con un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble", sentenció Sebastián Beccacece.