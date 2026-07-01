Así están los cruces ya confirmados de octavos de final del Mundial 2026

Su rival en octavos de final será Marruecos. La selección africana viene teniendo un gran Mundial. Terminó segunda de su grupo (por diferencia de gol pero con mismo puntaje que el primero), y eliminó al histórico Países Bajos en 16avos de final. Luego del empate 1 a 1 en tiempo regular, el elenco marroquí se impuso desde los doce pasos y sacó su boleto a la siguiente instancia.

Brasil es otro de los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El otro cruce confirmado es el de Brasil frente a Noruega. El combinado carioca venció agónicamente a Japón en los 16avos de final y espera por el elenco europeo que viene de imponerse a Costa de Marfil.

El último duelo confirmado es el de Francia frente a Paraguay. El equipo de Gustavo Alfaro logró la gesta épica de vencer a la poderosa Alemania en la tanda de penales y espera por Francia, que sin despeinarse goleó a Suecia con un Mbappé intratable.

México es el último clasificado hasta el momento a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Venció a Ecuador y espera rival que saldrá del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El cuadro completo