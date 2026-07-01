Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Copa del Mundo 2026

Así están los cruces ya confirmados de octavos de final del Mundial 2026

Son siete los equipos clasificados hasta el momento a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Cómo están los cruces

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Son siete los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo 2026 hasta el momento.

Son siete los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo 2026 hasta el momento.

La etapa de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa desarrollándose pero varios cruces para la siguiente fase ya se han ido confirmando. Son siete, hasta el momento, los partidos que ya definieron a las Selecciones que jugarán los octavos de final. El viernes se completará el cuadro.

Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México son los clasificados confirmados a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Seis de estas Selecciones ya tienen rival definido.

Marruecos es uno de los clasificados a octavos de final del Mundial 2026.

Marruecos es uno de los clasificados a octavos de final del Mundial 2026.

Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026 hasta el momento

Canadá fue el primer equipo en adquirir su boleto a octavos de final del Mundial 2026 al eliminar a Sudáfrica por 1 a 0. El elenco canadiense se metió en esta instancia por primera vez en su historia en su tercera participación en torneos ecuménicos.

Su rival en octavos de final será Marruecos. La selección africana viene teniendo un gran Mundial. Terminó segunda de su grupo (por diferencia de gol pero con mismo puntaje que el primero), y eliminó al histórico Países Bajos en 16avos de final. Luego del empate 1 a 1 en tiempo regular, el elenco marroquí se impuso desde los doce pasos y sacó su boleto a la siguiente instancia.

Brasil es otro de los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

Brasil es otro de los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El otro cruce confirmado es el de Brasil frente a Noruega. El combinado carioca venció agónicamente a Japón en los 16avos de final y espera por el elenco europeo que viene de imponerse a Costa de Marfil.

El último duelo confirmado es el de Francia frente a Paraguay. El equipo de Gustavo Alfaro logró la gesta épica de vencer a la poderosa Alemania en la tanda de penales y espera por Francia, que sin despeinarse goleó a Suecia con un Mbappé intratable.

México es el último clasificado hasta el momento a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Venció a Ecuador y espera rival que saldrá del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El cuadro completo

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas