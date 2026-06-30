Francia eliminó a Suecia con doblete de Mbappé y espera por la Paraguay de Gustavo Alfaro

Recién en el cuarto de hora llegó la primera para un Francia que poco a poco comenzó a ganar protagonismo. Lucas Digne remató de zurda y obligó a la buena respuesta del arquero Jacob Widell Zetterstrom sobre su palo izquierdo.

Con el correr de los minutos Los Blues se mostraron superiores y merecieron abrir el marcador. Mbappé y Olise le dieron al palo, Dembelé remató apenas desviado y Barcola fue otro de los que estuvo cerca de convertir.

Suecia lo tuvo, a los 27', nuevamente en los pies de Isak. El delantero tiró una diagonal tras una jugada preparada de tiro libre y no alcanzó a agarrarla de lleno. La pelota terminó en las manos de Maignan.

De tanto ir, Francia encontró su merecido gol. Con el tiempo cumplido Mbappé recibió un córner que jugaron corto, hizo una pared con Dembelé y abrió el pie para ponerle pegada al segundo palo. En su festejo fue a abrazar a Didier Deschamps, quien atraviesa días difíciles tras la muerte de su madre.

Francia lo liquidó en el ST

Francia no tardó en ampliar la ventaja. El reloj marcaba 52 minutos cuando Bradley Barcola recibió la asistencia de Olise y, tras controlar con el pie derecho, remató al primer palo para encaminar el triunfo de su equipo.

El tercero estaba al caer. Era cuestión de tiempo para que Los Blues le bajaran la persiana al duelo de 16avos de final. Olise volvió a vestirse de asistidor, esta vez para Mbappé anotara el segundo de su cuenta personal.

De esta manera el hombre del Real Madrid llegó a los 6 goles en el Mundial 2026, alcanzando a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores. En cuanto a la historia de la Copa del Mundo, está segundo (17), también por detrás del argentino (19).