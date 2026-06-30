Inicio Ovación Mundial Kylian Mbappé
Mundial 2026

El elogio de Mbappé a Paraguay antes de los octavos: "Es un equipo que..."

Tras meter un doblete ante Suecia, Mbappé elogió el nivel de la Selección de Paraguay a días del cruce por octavos de final del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Kylian Mbappé se refirió al cruce con Paraguay.

Kylian Mbappé se refirió al cruce con Paraguay.

Con su doblete en el 3-0 de la Selección de Francia ante Suecia, Kylian Mbappé alcanzó a Lionel Messi (con 6) en el primer puesto de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Además, en la carrera por ser el máximo artillero en la isitoria de la Copa del Mundo, quedó uno por detrás del argentino: 18 y 19 respectivamente.

Tras haber sido una vez más la figura del equipo, el delantero del Real Madrid enfrentó los micrófonos y comenzó a palpitar lo que será el mano a mano ante Paraguay, por los octavos de final de la competencia.

Mbapp&eacute; convirti&oacute; un doblete en la victoria de Francia ante Suecia.

Mbappé convirtió un doblete en la victoria de Francia ante Suecia.

Mbappé ya piensa en el mano a mano con Paraguay

Ni bien finalizó el partido ante Suecia, en el cual Francia aseguró su clasificación a octavos de final gracias a los dos goles de Kylian Mbappé, el capitán enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial.

Fue allí donde comenzó a palpitar el mano a mano que se avecina ante la Selección de Paraguay: “Ya quiero volver al vestuario por el aire acondicionado. Un poco porque hace calor, pero empezaremos a pensar en Paraguay”.

“Es un equipo que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania, así que… No hay juego fácil en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar”, completó Mbappé, uno de los goleadores del Mundial 2026.

El equipo le dedic&oacute; el triunfo a Didier Deschamps, quien atraves&oacute; d&iacute;as dif&iacute;ciles tras el fallecimiento de su madre.

El equipo le dedicó el triunfo a Didier Deschamps, quien atravesó días difíciles tras el fallecimiento de su madre.

Sore la dedicatoria del plantel al entrenador, manifestó: “Es la idea de este grupo. Es el ADN de este grupo. Estamos todos juntos y sabemos que el entrenador ha experimentado una prueba por la que desafortunadamente todos pasarán y es muy difícil”.

“Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él debe saber, y ya lo sabe, a través de este gesto de todo el equipo que nunca estará solo con nosotros. Pase lo que pase, lo apoyaremos”, sentenció el capitán de Francia.

Cuándo juegan Francia y Paraguay

El próximo sábado, 4 de julio, Francia y Paraguay se verán las caras en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo tendrá lugar en el Lincoln Financial Field y comenzará a las 18 (hora de Argentina).

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas