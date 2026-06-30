El elogio de Mbappé a Paraguay antes de los octavos: "Es un equipo que..."

Fue allí donde comenzó a palpitar el mano a mano que se avecina ante la Selección de Paraguay: “Ya quiero volver al vestuario por el aire acondicionado. Un poco porque hace calor, pero empezaremos a pensar en Paraguay”.

“Es un equipo que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania, así que… No hay juego fácil en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar”, completó Mbappé, uno de los goleadores del Mundial 2026.

El equipo le dedicó el triunfo a Didier Deschamps, quien atravesó días difíciles tras el fallecimiento de su madre.

Sore la dedicatoria del plantel al entrenador, manifestó: “Es la idea de este grupo. Es el ADN de este grupo. Estamos todos juntos y sabemos que el entrenador ha experimentado una prueba por la que desafortunadamente todos pasarán y es muy difícil”.

“Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él debe saber, y ya lo sabe, a través de este gesto de todo el equipo que nunca estará solo con nosotros. Pase lo que pase, lo apoyaremos”, sentenció el capitán de Francia.

Cuándo juegan Francia y Paraguay

El próximo sábado, 4 de julio, Francia y Paraguay se verán las caras en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo tendrá lugar en el Lincoln Financial Field y comenzará a las 18 (hora de Argentina).