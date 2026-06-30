Qué puedo hacer para que las sábanas de abajo no se salgan de la cama

El primer truco casero consiste en coser en las esquinas de las sábanas, en la parte baja que queda bajo el colgón, un elástico diagonal que vaya de una punta a otra formando un triángulo.

Estos plásticos para las sábanas no son tan caros y duran mucho tiempo.

La idea es que los elásticos queden por debajo del colchón, sosteniendo la sábana y evitando que se salga. Solo se necesita un pedazo de elástico por cada esquina de la cama.

Si no resulta el truco casero con elásticos, se pueden comprar unos plásticos regulables y ajustables pensados para este problema de cama. Son piezas de plástico curvas que forman el borde de la cama; se ponen sobre las sábanas y se ajustan. Las cuatro piezas salen más o menos $25.000 y se pueden comprar por internet.

Truco casero de costura: cómo cambiar el elástico de las sábanas

Si el problema es que las sábanas tienen los elásticos vencidos, se pueden cambiar para no tener que descartar la tela o pieza de cama.

Cambiar un elástico de sábana es una tarea que lleva un poco de tiempo, pero no es imposible. Vas a necesitar un elástico de un centímetro de la medida de toda la sábana, hilo, máquina de coser, aguja y tijeras.

El elástico se puede cambiar siempre que desees sin tener que descoser.