Qué puedo hacer para que las sábanas de abajo no se salgan de la cama

Es muy común que las sábanas de abajo ajustables se salgan cuando dormimos durante la noche o se corran porque no son de la medida correcta o tienen los elásticos vencidos. Cuando esto pasa, no hay que descartar las sábanas ni comprar nuevas; se puede arreglar con un pequeño truco casero.
Las sábanas a veces también se salen por el material del colchón, porque tenemos un cubre-cama de plástico o porque son sábanas de materiales demasiado suaves, similar al raso; por eso convienen las sábanas de algodón con un buen elástico ajustable.
Cómo evitar que las sábanas de abajo se salgan de la cama
Existen varios trucos caseros para evitar este problema tan común con la ropa de cama. Se pueden realizar arreglos caseros o se pueden comprar dispositivos diseñados para ello; en ambos casos se soluciona el problema.
El primer truco casero consiste en coser en las esquinas de las sábanas, en la parte baja que queda bajo el colgón, un elástico diagonal que vaya de una punta a otra formando un triángulo.
La idea es que los elásticos queden por debajo del colchón, sosteniendo la sábana y evitando que se salga. Solo se necesita un pedazo de elástico por cada esquina de la cama.
Si no resulta el truco casero con elásticos, se pueden comprar unos plásticos regulables y ajustables pensados para este problema de cama. Son piezas de plástico curvas que forman el borde de la cama; se ponen sobre las sábanas y se ajustan. Las cuatro piezas salen más o menos $25.000 y se pueden comprar por internet.
Truco casero de costura: cómo cambiar el elástico de las sábanas
Si el problema es que las sábanas tienen los elásticos vencidos, se pueden cambiar para no tener que descartar la tela o pieza de cama.
Cambiar un elástico de sábana es una tarea que lleva un poco de tiempo, pero no es imposible. Vas a necesitar un elástico de un centímetro de la medida de toda la sábana, hilo, máquina de coser, aguja y tijeras.
- Para empezar con este truco casero, descose el elástico viejo con cuidado, usando unas pinzas que no rompan la tela.
- Realiza un dobladillo en todo el borde de la sábana; esto es mejor que coser el elástico directamente sobre el borde.
- Pasa el elástico por el dobladillo hasta que la sábana quede bien ajustada. De esta manera, cuando el elástico se vuelva a gastar, se puede sacar el viejo e introducir uno nuevo sin tener que coser y descoser.