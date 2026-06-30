"9 días de infierno": el atleta que sobrevivió al desierto de Sahara bebiendo sangre de murciélago

Tras caminar días bajo temperaturas que arañaban los 50 grados, el atleta encontró un santuario sufí abandonado en mitad de la nada. Lo que el no sabía es que en el techo de esta estaba su salvación.

Desesperado por la deshidratación, el italiano cazó varios ejemplares de murciélagos que habían en el santuario. Les cortó el cuello y bebió la sangre directamente de los cuerpos de cada uno para recuperar fluidos y nutrientes básicos. Era eso o entregarse a los buitres.

El intento de suicido frustrado

Al noveno día, convencido de que nadie lo encontraría, Prosperi decidió abreviar el sufrimiento y se cortó las venas con una navaja. Pero el Sahara tenía otros planes. Su organismo estaba tan seco, tan desprovisto de agua, que la línea roja que brotó de sus muñecas era una pasta densa que se había coagulado.

Esto fue tomado como una especie de señal divina por el atleta quien, guiado por las estrellas, caminó y caminó hasta encontrarse con un grupo de pastores, a ás de 200 kilómetros de su ruta original. Había perdido 16 kilos y sus órganos internos estaban severamente dañados, pero su corazón seguía latiendo.

De esta manera, Prosperi pasó a escribir una de las páginas más escalofriantes en la historia de la supervivencia humana.