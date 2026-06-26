El país de América Latina que convirtió uno de los desiertos más áridos del mundo en un gran centro arándanos

Perú identificó nuevos mercados que le permitieron ofrecer arándanos fuera de temporada. Mejoró la calidad y amplió la producción mediante un plan de acción centrado en innovaciones tecnológicas, control de plagas y políticas de riego. Estas decisiones permitieron a Perú incrementar sus exportaciones y consolidarse rápidamente como un actor clave en el comercio mundial de arándanos.

Según la BCC en 1990 la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego. La mayoría busca alcanzar su punto máximo de cosecha entre septiembre y noviembre, justo después del final de la temporada de cosecha en Estados Unidos y otros países del hemisferio norte.

América Latina: ¿Por qué es importante la producción de esta fruta para Perú?

Además del impacto económico, la producción de esta fruta trajo otros beneficios como:

el cultivo de arándanos ha generado empleo y desarrollo local en este país de América Latina. En las zonas de producción, miles de familias dependen de la cosecha y del procesamiento del fruto, impulsando también el sector logístico y de transporte.

ha fomentado una economía regional más dinámica, con mejoras en infraestructura, tecnología agrícola y capacitación de los trabajadores.

otro aspecto importante es el enfoque sostenible que muchas empresas peruanas están adoptando. Se promueve el uso eficiente del agua, fertilizantes orgánicos y técnicas de cultivo que respetan el medio ambiente, asegurando que la expansión del arándano no comprometa los recursos naturales ni la biodiversidad de la región.

Según Blue Berries Consulting Perú se consolidó como el principal exportador de arándanos del mundo, con 207.000 toneladas de esta fruta. Le sigue:

Chile con 83.000 toneladas de esta fruta