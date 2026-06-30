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Mundial 2026

La triste razón por la que Ronald Koeman dejó de ser el DT de Países Bajos tras la eliminación del Mundial

Ronald Koeman renunció a la dirección técnica de la selección de Países Bajos tras la eliminación por penales ante Marruecos, por los 16avos del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Ronald Koeman decidió renunciar como entrenador de Países Bajos.

Ronald Koeman decidió renunciar como entrenador de Países Bajos.

Ronald Koeman le dijo adiós a la selección de Países Bajos. El ex defensor del Barcelona de España renunció a la dirección técnica del combinado europeo tras la dura eliminación por penales ante Marruecos, en Monterrey (México), por los 16avos del Mundial 2026. Dijo que una de las razones por las que fue tiene que ver con la salud de su esposa, quien tiene cáncer de mama.

El DT de 63 años, quien había asumido en Países Bajos en el 2023, dio las razones de su salida en las redes sociales.

"Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos", comenzó diciendo Koeman en su cuenta de Instagram.

"Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré", prosiguió Ronie.

También explicó que el delicado estado de salud de su mujer hizo que tomara la decisión. "En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras".

"Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con Países Bajos. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión", cerró un triste Koeman.

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