Uzbekistán se despidió en fase de grupo de su torneo debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no se fue a casa con las manos vacías. La anotación del capitán Eldor Shomurodov, reconocido como uno de los mejores jugadores de su selección, fue elegido en la primera fase de votación por el premio al Gol del Torneo.

Shomurodov obtuvo el 36% de los votos gracias a su impecable definición de vaselina desde un ángulo muy cerrado frente a la RD del Congo, en el último partido de la fase de grupos de Uzbekistán, disputado en Atlanta el 27 de junio. El haitiano Wilson Isidor terminó en segundo lugar con el 26.5% de los votos, seguido por el bosnio Kerim Alajbegovic, quien recibió el 24.9% del total.

Nacido en el pequeño pueblo de Jarkugan, el jugador de 31 años contó a la página oficial de FIFA, antes del Mundial 2026 que quería "romper con los estereotipos" en Norteamérica. A nivel individual lo consiguió, ya que pudo finalizar por delante del argentino Lionel Messi y brasileño Vinicius Junior en esta fase inicial de l certamen ecuménico.