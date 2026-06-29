Brasil reaccionó a tiempo, le ganó con sufrimiento a Japón y está en octavos de final del Mundial

A los 13' Cunha remató al arco y Suzuki la tiró al córner. Se salvaban los nipones.

Sin embargo, la Verdeamarela tenía imprecisiones.

Danilo se equivocaba, nadie marcaba a Sano, que metía un contragolpe y definía muy bien desde lejos. Golazo para los dirigidos por Hajime Moriyasu y sorpresa en Houston.

Si el elenco orientado por el italiano Carlo Ancelotti no encontraba la brújula, después del mazazo del gol nipón cayó en un desconcierto generalizado. No aparecían Vinicius ni Cunha, los jugadores que en los papeles son de los más desequilibrantes en la ofensiva.

Sano festejaba el gol nipón. Después Brasil lo dio vuelta.

En el complemento Japón se abroquelaba bien atrás y a Brasil le costaba entrar.

Hasta que un preciso cabezazo de Bruno Guimarães exigía una buena atajada de Suzuki.

Luego un cabezazo de Casemiro era sacado sobre la línea por los asiáticos.

Un gran centro por Gabriel Magalhaes era capitalizado por Casemiro, que empataba las acciones con un buen frentazo.

Vinicius hacía estremecer el palo tras una contra y el partido estaba a pedir de Brasil.

Ayase Ueda se escapaba por la izquierda en solitario y su tiro era controlado por Alisson.

Se iba lesionado Casemiro (en el entretiempo salió Lucas Paquetá y preocupa a Brasil), lo reemplazaba Fabinho, pero era una baja fundamental para los de Ancelotti.

Pero Brasil no quería el alargue, por ello Bruno Guimarães habilitaba a Gabriel Martinelli, quien definía de manera exquisita, la pelota pegaba en el palo y se metía con suspenso en el arco.

Lo que viene para Brasil en el Mundial 2026

Tras acceder a los octavos de final, Brasil se medirá con el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que se jugará este martes desde las 14 hora de Argentina.