Sonríe la selección de Brasil antes del partido con Japón por los 16avos de final del Mundial

Aquel choque con Denzel Dumfries en el debut frente a Países Bajos fue lo último que se vio hasta ahora del hábil atacante de la Real Sociedad en la máxima cita futbolística. La severa lesión de rodilla le impidió volver a entrenarse junto al resto del plantel durante las últimas jornadas y por eso el estratega ya lo tiene completamente descartado para el compromiso.

Moriyasu no anduvo con rodeos ante las consultas de los medios internacionales y le puso punto final a las especulaciones sobre el estado físico de su pieza más desequilibrante: "En cuanto al partido contra Brasil, Kubo no podrá jugar".

Takefusa Kubo no podrá jugar contra la selección de Brasil.

"Aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el equipo y solo ha podido realizar ejercicios de carrera individuales, por lo que no jugará", concluyó el entrenador del conjunto japonés.

La selección de Brasil jugará contra un Japón diezmado

Con la baja de la estrella del Real Sociedad Japón sufrió cuatro lesiones que pueden ser letales teniendo en cuenta que tendrá adelante a la Verdeamarela:

Wataru Endo: el capitán fue desafectado en la previa del Mundial luego de correr contrarreloj para intentar superar una lesión de tobillo que finalmente lo marginó.

luego de correr contrarreloj para intentar superar una lesión de tobillo que finalmente lo marginó. Kaoru Mitoma: delantero del Brighton de Inglaterra tuvo una lesión muscular.

Takumi Minamino: figura del Mónaco, resentido por una dolorosa rotura de ligamentos.

Vinicius será titular para Brasil frente a Japón.

Así les fue a la selección de Brasil y a la de Japón en el Mundial

Brasil fue parte del Grupo C donde clasificó primera con dos partidos ganados y uno empatado:

vs. Marruecos: 1 a 1.

vs. Haití: 3 a 0.

vs. Escocia: 3 a 0.

Japón estuvo en el Grupo F y quedó segundo tras Países Bajos, con un partido ganado y dos empatados: