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Sonríe la selección de Brasil antes del partido con Japón por los 16avos de final del Mundial

Japón anunció que su máxima estrella no se recuperó a tiempo y será baja para enfrentar a la selección de Brasil

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La selección de Brasil tendrá cierta ventaja sobre Japón.

La selección de Brasil tendrá cierta ventaja sobre Japón.

Japón está atravesando un gran momento deportivo ya que llegó a los 16avos de final del Mundial 2026 de manera invicta, al igual que la Selección de Brasil, y desde las 14 se verán las caras en el estadio NRG, en Houston, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

En la previa del trascendental partido de eliminación directa el entrenador asiático Hajime Moriyasu encendió las alarmas al confirmar una noticia devastadora para los fanáticos.

Hajime&nbsp;Moriyasu manifest&oacute; que Jap&oacute;n le puede ganar a la selecci&oacute;n de Brasil.

Hajime Moriyasu manifestó que Japón le puede ganar a la selección de Brasil.

Sonríe la selección de Brasil en la previa del partido contra Japón

El entrenador de los Samuráis Azules ratificó que no podrá contar con Takefusa Kubo para el cruce ante los sudamericanos. La ausencia del talentoso futbolista representa un golpe letal en la planificación ofensiva de un equipo que venía entusiasmando a todos, pero que ahora deberá reconfigurar sus líneas para enfrentar al cinco veces campeón del mundo.

Aquel choque con Denzel Dumfries en el debut frente a Países Bajos fue lo último que se vio hasta ahora del hábil atacante de la Real Sociedad en la máxima cita futbolística. La severa lesión de rodilla le impidió volver a entrenarse junto al resto del plantel durante las últimas jornadas y por eso el estratega ya lo tiene completamente descartado para el compromiso.

Moriyasu no anduvo con rodeos ante las consultas de los medios internacionales y le puso punto final a las especulaciones sobre el estado físico de su pieza más desequilibrante: "En cuanto al partido contra Brasil, Kubo no podrá jugar".

Takefusa Kubo no podr&aacute; jugar contra la selecci&oacute;n de Brasil.

Takefusa Kubo no podrá jugar contra la selección de Brasil.

"Aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el equipo y solo ha podido realizar ejercicios de carrera individuales, por lo que no jugará", concluyó el entrenador del conjunto japonés.

La selección de Brasil jugará contra un Japón diezmado

Con la baja de la estrella del Real Sociedad Japón sufrió cuatro lesiones que pueden ser letales teniendo en cuenta que tendrá adelante a la Verdeamarela:

  • Wataru Endo: el capitán fue desafectado en la previa del Mundial luego de correr contrarreloj para intentar superar una lesión de tobillo que finalmente lo marginó.
  • Kaoru Mitoma: delantero del Brighton de Inglaterra tuvo una lesión muscular.
  • Takumi Minamino: figura del Mónaco, resentido por una dolorosa rotura de ligamentos.
Vinicius ser&aacute; titular para Brasil frente a Jap&oacute;n.

Vinicius será titular para Brasil frente a Japón.

Así les fue a la selección de Brasil y a la de Japón en el Mundial

Brasil fue parte del Grupo C donde clasificó primera con dos partidos ganados y uno empatado:

  • vs. Marruecos: 1 a 1.
  • vs. Haití: 3 a 0.
  • vs. Escocia: 3 a 0.

Japón estuvo en el Grupo F y quedó segundo tras Países Bajos, con un partido ganado y dos empatados:

  • vs. Países Bajos: 2 a 2.
  • vs. Túnez: 4 a 0.
  • vs. Suecia: 1 a 1.

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