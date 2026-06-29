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Apartado y en el centro de la polémica: Ian Subiabre jugó en un intercountry y se peleó con rivales

Ian Subiabre, jugador de River, recibió un sinfín de críticas luego de ser visto en un partido de un torneo amateur peleándose con los rivales

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Ian Subiabre se metió en el centro de la polémica por jugar y cruzarse con rivales en un partido amateur.

Ian Subiabre se metió en el centro de la polémica por jugar y cruzarse con rivales en un partido amateur.

Ian Subiabre es uno de los futbolistas que no será tenido en cuenta esta temporada en River por el Chacho Coudet. Mientras el Millonario realiza la pretemporada en Alicante, España, el joven de 19 años analiza ofertas para ver cómo continúa su futuro.

En medio de este contexto, Subiabre fue protagonista este domingo de una polémica que sacudió al mundo River. Apartado del plantel pero sin autorización, al delantero se lo vio participando de un torneo intercountry, en el que no solo metió un gol sino que también protagonizó cruces verbales con los rivales.

Subiabre, apartado en River, jugando un intercountry,

Subiabre, apartado en River, jugando un intercountry,

Subiabre en el centro de la polémica

Pese a no ser tenido en cuenta, el delantero de River sigue teniendo contrato y un régimen de entrenamiento en Núñez con el resto de los apartados. Por ello, su presencia en el torneo doméstico jamás debió haber existido; tampoco su actitud para con los rivales, que no tardó en viralizarse en redes y llegar a manos de la dirigencia.

En uno de los cruces se lo puede ver a Ian Subiabre ponerse cara a cara con un futbolista rival. Ante esta postura del juvenil, en el video pueden escucharse provocaciones hacia el jugador de River provenientes de la tribuna: "Dejalo que está colgado", "Lo echaron de la pretemporada".

Pidió disculpas

Al notar la repercusión del caso, Subiabre se comunicó con la dirigencia de River comandada por Stéfano Di Carlo y pidió las disculpas pertinentes. Argumentó que se trató de una decisión meramente personal, sin consultarlo con su entorno, y que no consideró que podía generarle algún tipo de sanción.

El jugador tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de salida de € 100.000.000. Su actitud podría haberle suscitado sanciones, ya que no solicitó ninguna autorización de la club para ir a jufar el torneo. Sin embargo, con el pedido de disculpas, el asunto no pasaría a mayores en el Millonario.

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