Apartado y en el centro de la polémica: Ian Subiabre jugó en un intercountry y se peleó con rivales

En uno de los cruces se lo puede ver a Ian Subiabre ponerse cara a cara con un futbolista rival. Ante esta postura del juvenil, en el video pueden escucharse provocaciones hacia el jugador de River provenientes de la tribuna: "Dejalo que está colgado", "Lo echaron de la pretemporada".

Pidió disculpas

Al notar la repercusión del caso, Subiabre se comunicó con la dirigencia de River comandada por Stéfano Di Carlo y pidió las disculpas pertinentes. Argumentó que se trató de una decisión meramente personal, sin consultarlo con su entorno, y que no consideró que podía generarle algún tipo de sanción.

El jugador tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de salida de € 100.000.000. Su actitud podría haberle suscitado sanciones, ya que no solicitó ninguna autorización de la club para ir a jufar el torneo. Sin embargo, con el pedido de disculpas, el asunto no pasaría a mayores en el Millonario.