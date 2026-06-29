Cómo sigue la agenda de la Selección argentina luego del día libre post victoria ante Jordania

Con la mente puesta en ese partido, el plantel Albiceleste retomará las prácticas este lunes en el Sporting KC Training Center, predio en el que ha hecho base en Kansas City. Los futbolistas tuvieron día de descanso el domingo, tras la victoria ante Jordania, y retornarán a las prácticas en el inicio de la semana.

La Selección argentina retoma este lunes los entrenamientos en Kansas City.

Día libre para la Selección argentina tras el tirunfo ante Jordania

El cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni decidió darles una jornada de descanso a los futbolistas de la Selección argentina luego de haber culminado la fase de grupos con puntaje perfecto y con el boleto para la instancia de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.