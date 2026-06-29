Cómo sigue la agenda de la Selección argentina luego del día libre post victoria ante Jordania

La Selección argentina inicia una semana importante de cara al compromiso por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio en Miami.
La Selección argentina descansó este domingo y se prepara para retomar los entrenamientos de cara al compromiso de 16avos de final ante Cabo Verde
La Selección argentina inicia una semana importante de cara al compromiso por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio en Miami.
Con la mente puesta en ese partido, el plantel Albiceleste retomará las prácticas este lunes en el Sporting KC Training Center, predio en el que ha hecho base en Kansas City. Los futbolistas tuvieron día de descanso el domingo, tras la victoria ante Jordania, y retornarán a las prácticas en el inicio de la semana.
El cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni decidió darles una jornada de descanso a los futbolistas de la Selección argentina luego de haber culminado la fase de grupos con puntaje perfecto y con el boleto para la instancia de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.
Los jugadores aprovecharon a disfrutar con su familia y a compartir un distendido momento. Para Leandro Paredes, por ejemplo, fue una jornada para aprovechar comenzar su cumpleaños número 32 en familia y con sus seres queridos. En redes sociales, su pareja Camila Galante compartió imágenes de la íntima celebración con el futbolista de Boca.
La Selección argentina retomará los entrenamientos este lunes por la tarde en Kansas City. La práctica está programada como de costumbre, para evitar las altas temperaturas, a las 18 hora local (20 hora argentina).
El plantel sumará tres sesiones de entrenamientos esta semana y el miércoles por la tarde partirá rumbo a Miami para realizar el último ensayo el jueves, en la sede del partido del viernes ante Cabo Verde.