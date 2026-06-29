Figura de Países Bajos recibió la noticia más desgarradora de su vida: "Con los corazones rotos"

"Con nuestros corazones rotos, les compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo", escribió Noa van der Bij.

El triste comunicado de la esposa del jugador de Países Bajos.

Ante el impacto de la noticia en la concentración de Países Bajos, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) no tardó en manifestarse institucionalmente. El organismo deportivo optó por priorizar de manera absoluta la intimidad y el resguardo de su futbolista en este doloroso momento, pidiendo el máximo respeto por parte de la prensa internacional y de la opinión pública que sigue el día a día de la Copa del Mundo.

Mediante una sentida gacetilla de prensa, las autoridades del fútbol de Países Bajos quisieron dejar en claro que el jugador cuenta con el respaldo irrestricto de toda la delegación. En el comunicado oficial emitido por la entidad, se remarcó con firmeza la postura del combinado europeo: "Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos".

Noa van der Bij publicó una foto del hijo que tiene junto al delantero de Países Bajos en el partido contra Japón.

Golpeado por la tristeza, Países Bajos enfrentará a Marruecos

Pese al complejo y adverso escenario emocional que le toca experimentar, Cody Gakpo tomó la firme determinación de mantenerse bajo las órdenes del cuerpo técnico de la selección nacional. El atacante no abandonará la concentración mundialista y formará parte de los futbolistas citados para encarar el próximo y definitivo compromiso de la escuadra neerlandesa en el certamen ecuménico.

Países Bajos se medirá contra Marruecos por los 16avos de final desde las 22 en el Estadio BBVA, Guadalupe, Monterrey, México.

La presencia de Gakpo resulta fundamental para la estructura táctica de la Oranje, habiendo sido titular indiscutido en las tres presentaciones del combinado en lo que va del torneo.

Su jerarquía ofensiva quedó demostrada en la zona de grupos donde se anotó con un doblete personal en la aplastante goleada por 5 a 1 conseguida sobre Suecia, consolidándose como la principal referencia de ataque de su país.