La señal definitiva que confirma si la helada mató el césped de tu jardín para siempre

Ve hacia la zona más afectada de tu jardín, toma un puñado de césped desde la base (bien cerca del suelo) y tira de él hacia arriba con firmeza moderada.

Si ofrece resistencia y se mantiene agarrado: es una excelente noticia. Significa que el pasto está en estado de latencia o "dormido". Ha sacrificado sus hojas superficiales para proteger el corazón de la planta. En primavera, tu jardín volverá a estar verde.

Si se desprende sin ningún esfuerzo: esta es la señal que confirmaría el peor escenario. Si el bloque de pasto se sale de la tierra como si fuera una alfombra vieja o césped seco cortado, las heladas congelaron el agua interna de las raíces, rompiendo sus células y matando la planta.

Si tu césped se desprende sin esfuerzo, puede significar que la helada lo mató.

Si tras realizar la prueba aún tienes dudas, camina sobre el terreno por la tarde (nunca a la mañana temprano cuando está escarchado). Si el suelo se siente extremadamente blando, esponjoso y el césped se desintegra o se hace polvo bajo tus zapatos, la estructura celular está muerta.

Si las raíces salen de color negro, marrón oscuro y con olor a podrido debido a la acumulación de humedad, lamentablemente no habrá recuperación posible para tu césped.

¿Qué hacer si el césped no sobrevivió?

Si la señal del tirón confirmó que la helada mató tu césped para siempre, no todo está perdido. Aunque esa zona específica no volverá a crecer por sí sola, el final del invierno y el principio de la primavera es el momento ideal para airear la tierra, retirar el material muerto y realizar una resiembra con semillas resistentes que devuelvan la vida a tu jardín.