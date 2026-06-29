China desafía a Estados Unidos con un dispositivo del tamaño de una uña capaz de cambiar las capacidades de drones militares

Los drones militares deben tener una coordinación casi perfecta para operar de manera simultánea, pero el sistema GPS no es lo suficientemente preciso para este tipo de operaciones y, además, puede ser interferido. Es aquí donde este reloj atómico abre la puerta a que drones y otros vehículos autónomos puedan coordinarse con mayor precisión y ejecutar maniobras complejas.

Cómo esta innovación china desafía a Estados Unidos

Este reloj de China tiene un tamaño de 2,3 cm³ y pierde solo un segundo cada 30.000 años. Este avance, miniaturiza una tecnología que hasta ahora ocupaba grandes espacios y consumía mucha energía. Más allá del ámbito militar, esta innovación tiene potencial para la exploración, el transporte autónomo y otras aplicaciones que requieran una sincronización ultrafina.

El desarrollo de este reloj atómico del tamaño de una uña representa un desafío directo para Estados Unidos en el terreno de la tecnología militar. Hasta ahora, la precisión de la navegación y el control de drones de alta tecnología dependían en gran medida del GPS y de sistemas satelitales controlados por Washington. Gracias a este avance, China podría reducir esa dependencia, permitiendo que drones y otros vehículos autónomos operen con mayor precisión incluso en escenarios donde las señales satelitales sean bloqueadas o inutilizadas.