La carrera militar entre China y Estados Unidos se acelera año tras año. En este contexto, un dispositivo más pequeño que una uña podría cambiarlo todo, específicamente la manera en que se utilizan los drones militares.
China desafía a Estados Unidos con un dispositivo del tamaño de una uña capaz de cambiar las capacidades de drones militares
La carrera tecnológica entre China y Estados Unidos suma un nuevo capítulo con el desarrollo de un diminuto dispositivo
Esta innovación china se trata del reloj atómico más pequeño del mundo, capaz de mantener una precisión extrema durante miles de años, lo que permite una navegación exacta sin depender de sistemas externos como el GPS.
China reta a Estados Unidos con el reloj atómico más pequeño del mundo
La guerra de Ucrania ha marcado el inicio de una carrera tecnológica por dominar el espacio aéreo. Los aparatos no tripulados se han convertido en el arma perfecta en el campo de batalla, especialmente con el uso de drones kamikaze. Ahora, los científicos de la Universidad de Wuhan pretenden resolver uno de los mayores problemas de estos sistemas no tripulados.
Los drones militares deben tener una coordinación casi perfecta para operar de manera simultánea, pero el sistema GPS no es lo suficientemente preciso para este tipo de operaciones y, además, puede ser interferido. Es aquí donde este reloj atómico abre la puerta a que drones y otros vehículos autónomos puedan coordinarse con mayor precisión y ejecutar maniobras complejas.
Cómo esta innovación china desafía a Estados Unidos
Este reloj de China tiene un tamaño de 2,3 cm³ y pierde solo un segundo cada 30.000 años. Este avance, miniaturiza una tecnología que hasta ahora ocupaba grandes espacios y consumía mucha energía. Más allá del ámbito militar, esta innovación tiene potencial para la exploración, el transporte autónomo y otras aplicaciones que requieran una sincronización ultrafina.
El desarrollo de este reloj atómico del tamaño de una uña representa un desafío directo para Estados Unidos en el terreno de la tecnología militar. Hasta ahora, la precisión de la navegación y el control de drones de alta tecnología dependían en gran medida del GPS y de sistemas satelitales controlados por Washington. Gracias a este avance, China podría reducir esa dependencia, permitiendo que drones y otros vehículos autónomos operen con mayor precisión incluso en escenarios donde las señales satelitales sean bloqueadas o inutilizadas.